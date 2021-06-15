Macaristan’da LGBTİ+ bireyleri ‘düşmanlaştıran’ yasa teklifi kabul edildi

Macaristan’da Başbakan Viktor Orban’ın partisi Fidesz’in, LGBTİ+ gençlerin haklarını ve onları koruyan yasaları ciddi anlamda kısıtlayan yasa teklifi kabul edildi.

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Bire karşı 157 oyla kabul edilen yasada LGBTİ+ bireylere ‘saygılı bir yaklaşımın nasıl olması gerektiğine dair’ okullardaki eğitim programlarının kaldırılmasını içeriyor. Ayrıca çocuk ve gençlere yönelik heteroseksüelliğin dışındaki cinsel yönelimleri tanıtan kitap, film ve diğer içeriklerin ve LGBTİ+ bireylerin ‘normal olarak gösterildiği her türden reklam’ da yasaklandı.

İktidar partisi, yasa teklifiyle ‘çocukların doğarken aldıkları cinsel kimlik hakkını‘ korumayı hedeflediklerini dile getirmişti.

The Guardian’ın haberine göre Macar Avrupa Parlamentosu’ndaki üyesi Anna Donath, Avrupa Birliği yetkililerini ‘derhal harekete geçmeye’ çağırdı.

Donath, şunları söyledi: “Yasa, Avrupa demokratik toplumlarının temel değerleriyle ve Macar vatandaşlarının değerleriyle bağdaşmıyor. Viktor Orbán hükümetinin LGBTIQ haklarına yönelik birçok utanç verici saldırının yalnızca sonuncusu. Rusya’daki propaganda yasalarını örnek almak yerine daha fazla Avrupa örneğine ve daha fazla toleransa ihtiyacımız var.”

Rusya’da 2013 yılında, ‘eşcinsel propagandası yapan’ 18 yaşından küçüklere ağır para cezaları uygulayan bir yasa çıkarılmıştı. Macaristan’da ise geçen yıl çıkarılan bir yasayla cinsiyet değiştirenlerin bunu resmi belgelere kaydettirmesi imkansız hale getirilmişti.