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Yaramazlara biraz batar!

Macar hükümetinden LGBTİ+ bireyleri ‘düşmanlaştıran’ yasa teklifi

Macaristan’da Başbakan Viktor Orban’ın partisi Fidesz, LGBTİ+ gençlerin haklarını ve onları koruyan yasaları ciddi anlamda kısıtlayan yeni bir yasa teklifi sundu.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin aktardığına göre söz konusu yasa teklifi LGBTİ+ bireylere ‘saygılı bir yaklaşımın nasıl olması gerektiğine dair’ okullardaki eğitim programlarının kaldırılmasını içeriyor. Yasa teklifinde ayrıca çocuk ve gençlere yönelik heteroseksüelliğin dışındaki cinsel yönelimleri tanıtan kitap, film ve diğer içeriklerin ve LGBTİ+ bireylerin ‘normal olarak gösterildiği her türden reklam’ da yasaklanmak isteniyor.


İktidar partisi, yasa teklifiyle ‘çocukların doğarken aldıkları cinsel kimlik hakkını‘ korumayı hedeflediklerini dile getirdi.

Macaristan’daki insan hakları savunucuları ise yasağı ‘Rusya örnek alınarak hazırlanmış bir sansür yasası’ olarak niteliyor.

Rusya’da 2013 yılında, ‘eşcinsel propagandası yapan’ 18 yaşından küçüklere ağır para cezaları uygulayan bir yasa çıkarılmıştı. Macaristan’da ise geçen yıl çıkarılan bir yasayla cinsiyet değiştiren vatandaşların bunu resmi belgelere geçirmesi imkansız hale getirilmişti.

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