5,5 ayda sekiz ferdini ‘corona’ nedeniyle kaybeden aileye aşı önceliği tanındı

Rize’nin Güneysu ilçesinde ‘corona’ nedeniyle 5,5 ayda sekiz ferdini kaybeden ailenin aşı önceliği isteği olumlu yanıt buldu. İl sağlık müdürlüğü ekipleri, aile üyelerine aşı yaptı.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul’da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç geçen yıl ekim ayında corona virüsüne yakalandı. Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak ise evde tedaviye alındı. Evde izole olan Burak Genç, kalp krizi sonucu 6 Kasım’da hayatını kaybetti. Oğlu Burak Genç’in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç de 12 Kasım’da yaşamını yitirdi.

Taziye ve cenazelerde Covid-19’a yakalanan Bünyamin Genç 1 Aralık’ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık’ta, Ali Genç (58) 11 Aralık’ta hastalığa yenik düştü. Ali Genç’in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık’ta, Aysel Peçe (46) 21 Şubat’ta hayatını kaybetti. Ahmet Genç (43) de 13 Nisan’da aynı hastalıktan hayatını kaybetti.

İbrahim ve Ahmet Genç, Muhammet Genç’in kardeşleri, Ali Genç ise kayınbiraderi. Bünyamin Genç de Ali Genç’in oğlu.

Yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği talebi üzerine ekipler, ailenin 25 üyesini aşıladı. Aşılarını olan aile genetik yapılarının araştırılarak ölümlerin nedeninin detaylı ortaya konmasını istiyor.

Genetik araştırma istiyorlar

Eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu sekiz yakınını kaybeden Ayşe Genç, “Aşı olduk, şimdilik rahatladık. Ancak genetik taramamız yapılarak corona virüsünde ölüme yol açan asıl neden ortaya çıkarılmalı. Böylece kalan günlerimizi korkuyla geçirmeyelim” dedi.

Ağabeyi ve babasını kaybeden Rabia Genç (23) ise şuları söyledi: “Biz tekrar tekrar aynı korkuları ve acıları üst üste yaşadık. Artık hayatımızda derin bir korku var. Dışarı çıkarken, gece yattığımda bir şey olacak endişesi yaşıyorum. Zaten çoğu akrabamızı kaybettik, kimsemiz kalmadı. Bir annem, bir de küçük kardeşim var. Ailemizin büyük çoğunluğu aşı oldu, sağ olsun devletimiz bize ulaştı. Ama biz çok merak ediyoruz. Bu hastalığı neden bu kadar ağır geçirdik ve bu kadar çok kayıp verdik. Kronik hastalığı olmayanlar bile hayatını kaybetti. Bu yüzden de genetik araştırma yapılmasını talep ediyoruz.”

Psikolojik destek alıyorlar

Oğlu, eşi, ağabeyi, kız kardeşleri, yeğeni ve kayınbiraderlerini toprağa veren Ayşe Genç (49) şöyle konuştu: “25 yaşında evladımı kaybettim, acıların en büyüğü. Dile kolay sekiz kişiyi altı ayda toprağa verdik. Birine bir şey olacak diye korkuyla yatıp kalkıyoruz. Acaba bizim genetiğimiz de mi bir şey var? Neden bu kadar çok etkileniyoruz? Ben önceki gün aşı oldum. Ailecek psikolojik destek alıyoruz. 12 yaşındaki oğlum bile ilaç içiyor, artık psikolojimiz bozuldu.”