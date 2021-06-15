Marketteki müşteri, maske konusunda kendisini uyaran kasiyeri vurarak öldürdü

ABD’nin Georgia eyaletinde, bir müşteriyi maske takması konusunda uyaran kasiyer silahla vuruldu; kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: New York Post

Dün öğleden sonra, DeKalb bölgesindeki Big Bear Market’te çalışan kasiyer, Victor Tucker Jr. (30) adlı müşteriden maske takmasını rica etti. Tucker maske takmayı reddetti, kadın çalışanla tartıştı ve bir şey almadan marketten ayrıldı. Kısa bir süre sonra geri döndü ve kasiyeri başından vurdu.

Adı açıklanmayan kasiyer ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis, Tucker kadına vurduğu sırada bir güvenlik görevlisinin ona ateş ettiğini, onun da karşılık verdiğini belirterek, ikisinin de hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamaya göre Tucker’ın ateş ettiği sırada hafif yaralanan başka bir kasiyer de markette tedavi edildi.

Tucker kaçmaya çalışırken gelen polis ekipleri tarafından yakalandı, yaralı olduğu için önce hastaneye götürüldü.