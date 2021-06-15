Amanpour, yumurtalık kanseri olduğunu açıkladı kadınları uyardı: Kontrollerinizi aksatmayın

CNN International’da çalışan deneyimli gazeteci Christiane Amanpour (63), yumurtalık kanseri olduğunu açıkladı.

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Dış haber konusundaki usta isim, Britanya’nın başkenti Londra’daki evindeki stüdyodan yaptığı açıklamada, yumurtarlığındaki kitlenin başarılı bir ameliyatla alındığını, birkaç ay kemoterapi göreceğini söyledi.

Britanyalı deneyimli muhabir ve sunucu, hastalığını, erken teşhisin önemine vurgu yapmak için izleyicilerle paylaştığını vurguladı. Yıllarca dünya liderleriyle röportaj yapan, kriz ve çatışma bölgelerinde haberlere imza atan Amanpour, kadınları düzenli olarak kontrolden geçmeleri konusunda uyardı. Amanpour, kadınların hastalık konusunda bilgi edinmelerini, tetkiklerini ve sağlıklarını ihmal etmemelerini istedi.

Dünya Kanser Araştırma Fonu’na göre dünya genelinde kadınlarda en fazla görülen yedinci kanser türü olan yumurtalık kanseri, karın bölgesinde şişlik ve ağrı gibi çok basit sağlık sorunlarıyla aynı semptomları gösterdiği için teşhis edilmesi zor. Kadınlarda en fazla ölüme yol açan sekizinci kanser türü.

Amanpour, kemoterapi sürecinde pazartesiden salı ve çarşamba günleri CNN’deki programını hazırlayıp sunmaya devam edecek.