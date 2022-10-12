Akşam Postası / 12 Ekim 2022

ORC anketi: ‘Başörtüsü’ tartışmaları ne CHP’ye ne AKP’ye yaradı

ORC Araştırma, 7-10 Ekim arasında düzenlediği anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre CHP’yle İYİ Parti’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’ yüzde 43,2 oy potansiyeline ulaşırken, AKP’yle MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’ yüzde 36,5 olarak kaydedildi.

Demirtaş’tan ‘2015’ listesi: İşe oradan başlanabilir

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 7 Haziran – 1 Kasım 2015 sürecine ilişkin ‘günah keçisi’ ilan edildiğini, sürecin aktörlerinin özeleştiri yapmadığını, Meclis’te araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi. Demirtaş, o dönem doğudaki operasyonlarda görevli komutanların 15 Temmuz 2016 darbe girişimden sonra tutuklandığına işaret eden bir listeyi de not düştü.

Boğaziçi’nde toplu işe alım: Adaylara dini inancını anlamaya yönelik sorular

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘kayyım’ rektörlerin kadrolarından oluşan personel alım komisyonunun geçen günlerdeki toplu işe alımda adaylara yönelttiği sorulara Diken ulaştı.

Geceyarısı kararnamesi eczacıları mutlu etmedi: Düzenleme devede kulak

Ankara’daki Büyük Eczacı Mitingi’ne dört gün kala Resmi Gazete’de yayımlanan ilaç karlarına dair cumhurbaşkanı kararı eczacıların beklentilerini karşılamadı. 13 yıldır değiştirilmeyen fiyat kararnamesiyle ilgili son düzenlemenin yetersiz olduğunu belirten İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Pınar Özcan, “Devede kulak kaldı” dedi.

Otogar ihalesi, temel atma töreninden 21 gün sonra geldi: O da ‘adrese teslim’

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 2 milyon 676 bin 500 liraya yapılan otogarın ihalesinin temel atma töreninden 21 gün sonra düzenlendiği ortaya çıktı. ‘Pazarlık usulü’ ihaleyeyse tek bir firma girdi.

‘Tweet silme’ anlaşması: Soylu, Çelebi’yi ‘ihanet’le suçladığı sözleri geri aldı

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, onu ‘ihanet’ ve ‘FETÖ’cüler gibi davranmakla’ suçladığı tweet’i sildi.

Akşener, Erdoğan’ın ‘yolsuzluk’ hamlesini gördü: Yasa teklifi talimatı veriyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı yolsuzlukla mücadele için yasa tekliflerine destek vermeye çağırdı.

Deniz Poyraz duruşmasında jandarmadan tokat, polisten biber gazı

HDP İzmir il binasına saldırarak Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer hakkındaki davanın beşinci duruşmasında jandarma Deniz Poyraz’ın kardeşi Kamuran Poyraz’a tokat attı, polis duruşma salonunda biber gazı kullandı. ‘Güvenlik’ gerekçesiyle Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesinde bulunan salona taşınan davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Gülistan Doku soruşturması: Adli kontrolle serbest kalan Zaynal Abakarov hiç imza atmamış

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den beri haber alınamayan Gülistan Doku’ya ilişkin devam eden davada, dosyanın baş şüphelisi olan Zaynal Abakarov hakkındaki Tunceli Başsavcılığı’nın soruşturmasında adli kontrol şartı kararının, ‘adreslerinde olmadığı’ ve ‘telefonlarına ulaşılamadığı’ gerekçesiyle 6 ay 15 gün boyunca tebliğ edilemediği öğrenildi.

Eski AKP’li vekil Turhan Çömez, İYİ Parti’ye katıldı

Eski AKP’li milletvekili ve ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın doktoru’ olduğu iddia edilen Turhan Çömez İYİ Parti’ye katıldı.

‘Sansür yasası’ Uykusuz’un kapağında: Bu üçünü alalım tamam işte

Mizah dergisi Uykusuz, ‘sansür yasası’nı bu haftaki kapağına taşıdı.

Emniyet, gazeteciye çıkıştı: İntihar eden polisin görev yeri ‘tedavi için’ değiştirilmiş

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Osmaniye’de intihar eden polis memuru Yunus Emre Örs’ün ‘sürülmediğini aksine daha rahat tedavi için’ Hasanbeyli ilçesine gönderildiğini öne sürdü.

Türkiye Şeker Fabrikaları’na kayıtlı iki taşınmazın satışına onay

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ. adına kayıtlı iki taşınmazın satışına onay verdi. Üzerinde bir kagir evin de bulunduğu 932 metrekare büyüklüğündeki arsalar 1,6 milyon liraya satıldı.

Yurt dışıyla fiyat farkı iPhone turizmini patlattı, kayıt dışı yüzde 40’a yaklaştı

Yüksek vergilerden dolayı iPhone’un Türkiye’deki fiyatı ABD’deki fiyatından neredeyse iki kat pahalı hale geldi. Tüketiciler telefon almak için çevre ülkelere gitmeye başladı. Kayıt dışı telefonlarsa resmi satışın en az yüzde 35’ine ulaştı.

Putin’in ‘Türkiye’ önerisi Dönmez’e ‘sürpriz’ oldu: Değerlendirmek için erken

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gündeme getirilen Avrupa’ya Kuzey Akım yerine Karadeniz üzerinden doğalgaz sevk edilmesi ve Türkiye’de bir doğalgaz merkezi kurulması önerisinin kapsamlı bir değerlendirmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

THY uçağında kabin ekibine saldırı: Endonezya’ya acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Jakarta seferini yapan tarifeli uçağı, sarhoş olduğu belirlenen bir yolcunun kendisini uyaran kabin memuruna yumruk ve tekme atarak saldırması nedeniyle Endonezya’nın Medan kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Biden: Putin’in nükleer silah kullanacağını düşünmüyorum

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silah kullanacağına inanmadığını söyledi.

Rusya’dan Avrupa’ya petrol taşıyan boru hattında sızıntı

Polonya’nın boru hattı işletmecisi PERN, Rusya’dan Avrupa’ya petrol taşıyan Drujba sistemindeki boru hatlarından birinde sızıntı tespit edildiğini açıkladı. Sızıntının muhtemelen kaza sonucu meydana geldiği belirtilse de, Avrupa’nın enerji güvenliğine dair endişeleri artırabileceği düşünülüyor.

BBC: TikTok, canlı yayında Suriyelilere yapılan yardımlardan gelir sağlıyor

Video paylaşım sitesi TikTok’un, canlı yayınlarda yardım isteyenlere yapılan bağışların yüzde 70’ine yakınına el koyduğu ortaya çıktı.

İran gözaltındaki lise öğrencilerini ‘ıslah’ ediyor: Anti-sosyal karakterlere dönüşmesinler

İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Yusuf Nuri, başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin ardından başlayan protestolarda gözaltına alınan lise öğrencilerinin ‘anti-sosyal’ karakterlere dönüşmemesi için ‘psikoloji merkezlerinde’ tutulduğunu söyledi.

İkinci Dünya Savaşı’nda tutsak edilen Japon asıllı Amerikalılar’ın ‘kutsal isim kitabı’ müzede

İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD genelinde kamplarda tutsak edilen 125 bin 284 Japon asıllı kişinin listelendiği, ‘kutsal isim kitabı’ Ireichō, Los Angeles’daki Japon Amerikan Ulusal Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

Cinayet Dosyası’nın ‘Jessica Fletcher’ı Angela Lansbury öldü

90’lı yıllara damgasını vuran fenomen dizi ‘Cinayet Dosyası’nda Dedektif Fletcher karakterine hayat veren Angela Lansbury 96 yaşında hayatını kaybetti.

Pembe Hayat KuirFest İstanbul’da

Bu yıl #YasaksaYasak etiketiyle yola çıkan 11. Pembe Hayat KuirFest, dünyanın dört bir yanından farklı kuir hikayelerle 14-16 Ekim tarihleri arasında İstanbul’a geliyor.

Analog tutkunları buraya: Kadıköy Plak Günleri başlıyor

Türkiye’nin geniş katılımlı analog müzik buluşması Kadıköy Plak Günleri, 15-16 Ekim tarihlerinde Kadıköy Belediye bahçesinde başlıyor. Bu yıl plaklar asırlık bestelerin üstadı Kemanî Tatyos Efendi anısına dönecek.

Elon Musk’tan ‘yanmış saç kokulu’ parfüm

Teknoloji dünyasında yaptıkları ve enteresan twitter paylaşımlarıyla adından söz ettiren Elon Musk bu sefer parfüm işine girdi. Markası The Boring Company’nin ürettiği parfüm kullanıcılara ‘kavrulmuş saç gibi’ kokmayı vadediyor.

Soyunma odasında IRA yanlısı şarkıyla kutlama yapan İrlanda takımı ve federasyondan özür

İrlanda Futbol Federasyonu, dün akşam kadın futbol takımı Dünya Kupası eleme maçını kazandıktan sonra İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) yanlısı bir şarkı söylediği için özür diledi.

Meta yeni sanal gerçeklik teknolojisini tanıttı: VR oyunlar geliyor

Meta, Connect 2022 etkinliğinde yeni VR (sanal gerçeklik) teknolojisi Quest Pro’yu ve platforma gelecek bir dizi oyunu tanıttı.