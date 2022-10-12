Otogar ihalesi, temel atma töreninden 21 gün sonra geldi: O da ‘adrese teslim’

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 2 milyon 676 bin 500 liraya yapılan otogarın ihalesinin temel atma töreninden 21 gün sonra düzenlendiği ortaya çıktı. ‘Pazarlık usulü’ ihaleyeyse tek bir firma girdi.

Fotoğraf: Twitter/Gaziantep Valiliği

Nurdağı ilçesinde yapılacak otogar için 13 Eylül’de temel atma töreni düzenlenmiş, törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve AKP’li milletvekilleri katılmıştı.

Şahin, buradaki konuşmanın ardından butona basarak, temel attıklarını duyurmuştu.

Fakat Şahin’in butona basarak temelini attığı otogar için ihaleye dahi çıkılmamıştı.

İhale 21 gün sonra sonuçlandı

Otogarın ihalesi, AKP’li Ökkeş Kavak’ın yönetimindeki Nurdağı Belediyesi tarafından iki gün sonra 15 Eylül’de yapıldı, 21 gün sonra da ihalenin sonucu açıklandı.

Yine ‘adrese teslim‘ tartışmalarına konu olan ‘pazarlık usulü’yle düzenlenen ihaleye tek firma katılıp aldı. EKAP üzerinden iki firmanın indirdiği ihale dosyasına sadece bir kişi teklif verdi.

İhaleyi 2 milyon 676 bin 500 liraya Çakırbeyli Lojistik Yapı ve Ticaret Limited Şirketi aldı.

Nurdağı Belediyesi’nin internet sitesinden açılışın 13 Eylül’de yapılacağı duyuruşmuştu