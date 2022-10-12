THY uçağında kabin ekibine saldırı: Endonezya’ya acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Jakarta seferini yapan tarifeli uçağı, sarhoş olduğu belirlenen bir yolcunun kendisini uyaran kabin memuruna yumruk ve tekme atarak saldırması nedeniyle Endonezya’nın Medan kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre dün İstanbul’dan Endonezya’nın başkenti Jakarta’ya gitmek üzere ikisi bebek toplam 336 yolcusuyla hareket eden THY uçağında Endonezyalı bir yolcu, davranışlarıyla uçaktakileri rahatsız etti. Yolcuların durumu haber vermesi üzerine kabin ekibi alkollü olduğu öğrenilen ve sorun çıkarmayı sürdüren yolcuyu uyardı.

Bunun üzerine uçuş ekibine saldıran yolcunun parmağını ısırdığı kabin memuruna da yumruk ve tekme atması nedeniyle pilotlar acil iniş kararı aldı.

Uçak, Endonezya’nın Medan kentindeki Uluslararası Kualanamu Havalimanı’na iniş yaparken, saldırgan yolcu polis tarafından gözaltına alındı. İlk müdahalesi meslektaşları tarafından yapılan kabin memurunun tedavisine ise başkent Jakarta’da devam edileceği öğrenildi.

Uçak, daha sonra diğer yolcularıyla Jakarta’ya hareket etti.

Saldırgan Endonezyalı hava yolunda pilot

Endonezya basınında geniş yer alan haberlerde, uçakta olay çıkaran Muhamad Jhon Jaiz Boudewijn (48) isimli yolcunun Endonezya’da bulunan bir hava yolu şirketinde pilot olarak çalıştığı bilgisine yer verildi.