Emniyet, gazeteciye çıkıştı: İntihar eden polisin görev yeri ‘tedavi için’ değiştirilmiş

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Osmaniye’de intihar eden polis memuru Yunus Emre Örs’ün ‘sürülmediğini aksine daha rahat tedavi için’ Hasanbeyli ilçesine gönderildiğini öne sürdü.

Fotoğraf: turkiyepolisbasinbirligigazetesi.com

Mobbing, ağır ve uzun çalışma saatleri, düşük maaş ve sendikal haklardan mahrumiyet polis memurlarının derinleşen ekonomik krizde en büyük sorunlarının başında geliyor.

Yaklaşık iki yıldır Kadirli ilçesinde görevli Örs’ün Hasanbeyli ilçesine atandıktan bir ay sonra 3 Ekim’de arkadaşının silahıyla intihar etmesi dün gündeme gelmişti.

Olayı bugünkü köşesine taşıyan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, hem polisin yakınlarıyla hem de ailesinin avukatıyla görüştüğünü söyledi.

Pehlivan, Örs’ün ismini vermediği bir AKP milletvekilinin oğlunun çevirmede arabasını ararken tartışma çıktığını, bu yüzden milletvekilinin oğlunun polisi Kadirli’den Hasanbeyli ilçesine sürdürdüğünü yazdı.

Cumhuriyet yazarı ayrıca Örs’ün, bir tutanağın değiştirilmesi için gene ismini vermediği AKP milletvekilinin yeğeni tarafından baskı gördüğünü iddia etti: “Hatta karakol basılmış, Yunus Emre Örs havaya ateş açmış. Bunun üzerine silahı elinden alınmış.”

Pehlivan, polis memurunun, sürüldüğü Hasanbeyli ilçesinde ciddi mobbinge maruz kaldığını psikolojisinin bozulduğunu, ilaç kullanmaya başladığını yazarak “Hatta üzerindeki baskı öyle bir hale gelmiş ki polis memuru o ilaçlarla intihar teşebbüsünde de bulunmuş” dedi ve ekledi: “Yunus Emre Örs’ün silah arkadaşları çok şey biliyor, konuşsalar bu şüpheli ölümün perde arkası aralanacak.”

‘Herhangi bir vekil veya yakınıyla sorun çıkmadı’

EGM’nin açıklamasının ilk paragrafında tamamen Pehlivan hedef alınarak yazısının ‘asılsız ve dezenformasyon‘ olduğu iddia edildi.

Açıklamada Örs’ün 16 Haziran’da Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ‘beylik tabancasını arkadaşına doğrultarak doldur-boşalt yaptığı ve bu yüzden silahı alınarak psikoloğa sevk edildiği’ öne sürüldü.

Psikolog görüşmesinde Örs’e ‘anksiyete öfke kontrol bozukluğu aktif psikopatoloji‘ tanısı konduğu iddia edilerek bu yüzden Hasanbeyli ilçesine atandığı yazıldı.

Açıklamada ayrıca memurun ilaçlarla intihara teşebbüs ettiği ve arkadaşının tabancasıyla intihar ettiği doğrulandı.

Herhangi bir vekil ve yakınıyla ‘herhangi bir sorun çıkmadığı’ iddia edilen açıklamada soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.