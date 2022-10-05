Vatan Emniyet’te polis intiharı: ‘Bana yıllarca zulmettiler’

Polis memuru Enes Seyhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki merkezinde intihar etti. Sayhan’ın bıraktığı notta, uğradığı mobbingi anlatırken “Artık pes ediyorum” dediği öğrenildi.

Fotoğraf: Halktv.com.tr

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Seyhan’ın, İl Personel Şube Müdürü’nün eski makam odasında intihar ettiği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında intihar olayında varsa ihmali olanların tespit edilmesi için soruşturma açıldığı açıklandı.

Halktv.com.tr’den Hazar Dost’un emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre Sayhan, bir süredir üstleriyle sorun yaşıyordu. İntihar etmeden önce yazdığı notta da yaşadıklarını anlatan Sayhan, şunları yazdığı belirtildi:“Mobbinglerle, sürgünlerle suçsuz olmama rağmen haksız soruşturmalarla beni intihara sürüklediler. Adalete inancım kalmadı başka çıkış yolu bırakmadılar. Mesleğimi sevmekten ve çok çalışmaktan başka bir suçum yok. Delilsiz, suç isnatsız bir dosya uydurarak beni koruma büroya gönderdiler. ‘Suçsuzum’ dedim ‘İnceleyin soruşturma yapın’ dedim dinlemediler. Dosyanın kapağını bile açmadan yıllarca zulmettiler.”

‘Kanser oldum’

Sayhan’ın notun devamında, nöbet kulübesinde yaşananlara hazmedemediği için kanser olduğunu yazdığı, tedavi gördüğü sırada bir böbreğini kaybettiğini belirttiği aktarıldı. Sayhan’ın ayrıca, “Soruşturma iki yıl sonra bitti aslında dosyada delil yokmuş beraat dediler ama kaybettiğim hiçbir şeyi yerine koymadılar” dediği kaydedildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Sayhan, hakkındaki soruşturması nedeniyle 8 ay açığa alınmış, ardından mesleğe geri dönmüştü. Emniyette, ihraç edildiği birime geri dönülmeme gibi bir prosedür işletildiğini aktaran kaynaklar, “Bir süredir üstleriyle sorun yaşıyordu” dedi.