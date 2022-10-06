AKP ve MHP oylarıyla: ‘Polis intiharları araştırılsın’ önergesine yine ret

İYİ Parti’nin polis intiharlarının araştırılması için verdiği Meclis önergesi AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

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Mobbing, ağır ve uzun çalışma saatleri, düşük maaş ve sendikal haklardan mahrumiyet polis memurlarının derinleşen ekonomik krizde en büyük sorunlarının başında geliyor.

İntiharlar dün polis memuru Enes Seyhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki merkezinde hayatına son vermesiyle tekrar gündeme geldi.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Aslan Kabukcuoğlu tarafından bugün Meclis Genel Kurulu’na ‘polisleri intihara sürükleyen sorunlarının tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi’ amacıyla önerge sunuldu.

Daha önce bu konuda verdikleri önergenin reddedildiğini hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Twitter hesabı üzerinden AKP ve MHP’nin oylarıyla aynısının tekrarladığını söyledi.

Bakan, şunları yazdı: “İntihar eden her polisin sorumlusu Süleyman Soylu ve bu önergeye ret oyu veren milletvekilleridir!”