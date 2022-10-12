Deniz Poyraz duruşmasında jandarmadan tokat, polisten biber gazı

HDP İzmir il binasına saldırarak Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer hakkındaki davanın beşinci duruşmasında jandarma Deniz Poyraz’ın kardeşi Kamuran Poyraz’a tokat attı, polis duruşma salonunda biber gazı kullandı. ‘Güvenlik’ gerekçesiyle Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesinde bulunan salona taşınan davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Fotoğraf: Twitter (@dpoyrazdavasi)

Gencer, 17 Haziran 2021’de Konak ilçesindeki bir işhanında bulunan HDP merkezini ateşe verip kurşun yağdırmıştı. Saldırgan ertesi gün tutuklanmıştı.

Evrensel’in haberine göre davanın beşinci duruşması bugün İzmir Bayraklı Adliyesi 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada tutulu sanık Onur Gencer ve avukatıyla Deniz Poyraz’ın ailesi ve avukatları hazır bulundu.

Kimlik tespitinden sonra mahkeme başkanı bir önceki duruşmada alınan, vekaletname dışında yetki belgesi olan avukatların savunma alanında bulunamayacağı şeklindeki kararı hatırlattı.

Deniz Poyraz’ın avukatlarıysa bu karara uymayacaklarını söyledi, yetki belgesiyle savunma haklarının olduğunu ifade ederek karara tepki gösterdi.

Avukatlar “Ara kararınıza uymayacağız. Yasaya uygun bir karar verilene kadar uymayacağız. Biz yetkilendirilmiş avukatlar olarak buradayız. İzleyici değiliz” dedi.

‘Katilin güvenliği’ düşünüldü

Daha sonra özel güvenliğin bir avukatı salona almaması üzerine avukatlar ve özel güvenlikler arasında tartışma çıktı.

Tartışmalar devam ederken Balıkesir Cezaevi’nde tutuklu bulunan Deniz Poyraz’ın kardeşi Kamuran Payroz’ın salona getirilmesi sırasında bir jandarma Poyraz’a tokat attı. Bunun üzerine salondaki tartışmalar büyüdü. Polisin biber gazı kullandığı tartışma nedeniyle salon sakinleşinceye kadar duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından mahkeme heyeti, davayı Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesinde bulunan salona taşıma kararı aldı. Gerekçeye dayanak olarak salonda olay çıkması ve katil Gencer’in ‘güvenliğinin sağlanamaması’ gösterildi. Davanın görülmesine yarın devam edilecek.