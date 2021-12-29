Deniz Poyraz davası 24 Ocak’a ertelendi

HDP’nin İzmir merkezine yönelik saldırıda öldürülen Deniz Poyraz’ın katili Onur Gencer’in ağırlaştırılmış müebbet ve yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 24 Ocak’a ertelendi.

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Gencer, Konak ilçesindeki bir işhanında bulunan HDP merkezini ateşe verip kurşun yağdırmış, Deniz Poyraz’ı da öldürmüştü. Gencer ertesi gün tutuklanmıştı.

Davanın ilk duruşması bugün İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, katil Onur Gencer salonda hazır bulundu. Gencer ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘işyeri dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme’ suçlarından yargılanıyor.

Sanık jandarmaya gülümsedi, aileyi tahrik etti

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın aktardığına göre salonda görevli bir polisin, duruşmayı izlemeye gelenleri video kaydına alması tepkilere neden oldu. Avukatların uyarısı üzerine mahkeme başkanı, bu polise çektiği görüntüleri sildirdi. Salondaki silahlı polisler de avukatların talebi üzerine dışarı çıkarıldı.

Duruşmada sanık Gencer’in rahat tavırlar içinde olması, yanında duran iki jandarmayla gülerek sohbet etmesi Poyraz ailesinin ve avukatlarının tepsini çekti. Sanığın tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkarılırken Poyraz ailesine dönerek gülmesi salonda gerilimi yükseltti ve bu durum kısa süreli arbedeye neden oldu. Avukatlar ve izleyiciler, “Katiller halka hesap verecek” sloganlarıyla bu durumu protesto etti.

Mahkeme heyetine seslenen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sanığın Suriye’nin Münbiç kentinde eğitim alan bir katil olduğunu belirterek, mahkemeye “Bu kadar sakin soru soramazsın, katile katil gibi davranın. Bu adam IŞİD’den eğitim aldı” diye seslendi.

Sanığın kendilerine meydan okuduğunu belirten HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş da, “Milletvekillerinin başı eğilerek gözaltına alınırken bir katil bizlere, salona meydan okuyor. Kime meydan okuyor, göğsünü gererek gözümüzün içine bakarak salona giriyor” dedi.

Mahkeme başkanı, tepkiler üzerine sanığı tahrik edici davranmaması ve aileye bakmaması konusunda uyardı. Kimlik tespiti sırasında mahkeme başkanının, “İl başkanlığındaki zararı gidermek istiyor musunuz” sorusuna sanık, “Hayır asla” yanıtını verdi.

‘Terör örgütleriyle bağlantısı araştırılmalı‘

Poyraz ailesinin avukatı Türkan Aslan Ağaç, söz alarak usule ilişkin itirazlarını dile getirdi. Soruşturmanın etkili yürütülmediğini belirten Ağaç, “Yürütülmüş olsaydı burada sadece katil yargılanmazdı, arkasındaki kişiler ortaya çıkarılırdı” dedi.

Bir diğer avukat İmdat Ataş, soruşturmadaki eksiklikleri sıraladı. Sanığın terör örgütüyle bağlantısı hakkındaki araştırmanın, sadece Gülen cemaatiyle sınırlı tutulduğunu belirten Ataş, şunları kaydetti: “Suriye’de aldığı eğitim göz önünde bulundurularak farklı terör örgütleriyle bağlantısı araştırılmalıdır. Sanığın kullandığı telefonda görüşülen kişiler hakkında araştırma yapılmamış, silahı satın aldığı dükkanın sahibinin ifadesi alınmamış, HTS kayıtları üzerinde inceleme ve analiz yapılmamıştır. İzmir atış poligonunda eğitmenleri hakkında araştırma yapılmamış. Memur olmasına rağmen lüks otellerde kalması, sürekli taksi kullanması araştırılmamıştır.”

Savcılığın soruşturmayı derinleştirmesini istediklerini bildiren Ağaç, “İddianamenin kabul edilmesini biz kabul etmiyoruz. Deliller hassasiyetle toplanmamış ve karartılmasına neden olunmuştur. Saldırının arka planı ortaya çıkarılmamıştır. Soruşturma yüzeysel yaklaşımlar nedeniyle derinleştirilememiştir” ifadelerini kullandı.

Daha sonra avukatların talebi üzerine mahkeme başkanı, duruşmaya ara verdi. Bu sırada sanıkla salondakiler arasında arbede yaşanması üzerine sanık yeniden salon dışına çıkarıldı.

Aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı, 24 Ocak’a erteledi.

Buldan: Katile emri verenler sorgulanmadı

Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, duruşma öncesinde Bayraklı Adliyesi önünde açıklama yaptı.

“Bugün burada bir katil yargılanacak ama bu katilin arkasındaki güçler, bu katile emir verenler, tetiği çekmesi için yönlendirenler halen açığa çıkmadı, sorgulanmadı” diyen Buldan, ‘Deniz Poyraz’ı katleden kurşunun, birlikte yaşama ve barış umutları ile demokrasiye sıkıldığını’ kaydetti.

Deniz Poyraz’ın katledilmesiyle ‘büyük bir kaos planlandığını’ ifade eden Buldan, “Bu kurşunu sıkmak için katili partimize gönderenler bir kaosun peşindeydiler. Ama Türkiye halkları bu kaosun yaşanmasına izin vermedi” dedi.

HDP lideri şöyle devam etti: “Bu katilin olayı gerçekleştirmeden önce Münbiç’e gidip eğitim aldığını herkes biliyor. Orada eğitim aldıktan sonra buraya geldiğini ve bu cinayeti işlediğini hepimiz biliyoruz. Münbiç’te eğitim alıp milli ve yerli bir katil haline gelerek, bir IŞİD’li pozisyonuna bürünerek Türkiye’ye gönderilmesi onu tam bir kaos planını hayata geçirmek için uygun bir zemin haline getirdi. Bu katil İzmir Emniyet Müdürlüğü’nü 27 kez aramasına rağmen kiminle görüştüğünü, kimlerle görüştürüldüğünü halen açığa çıkarmayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Emniyet Müdürlüğü’nde kimlerle görüştü, bunu sorgulayacağız.

Olayın üzerinden yedi ay geçti. Bu yedi ay süresince katilden başa hiç kimse tespit edilmedi. Telefon kayıtlarının incelenmesine, görgü tanıklarına rağmen bu katilden başka kimse tespit edilemedi. Bu katil sadece tetiği çeken katil değildir, bu katil arkasındaki güçlerle yani ağababalarıyla beraber tetiği çeken bir katildir. Bunun için siz sorgulamazsanız elbette biz sorgulayacağız. Bugün bu duruşma başta olmak üzere bundan sonraki bütün duruşmalarda hukukçularımız bu soruşturmayı en iyi şekilde yapacak. Bu katilin ağababalarının da ortaya çıkmasıyla bu iş biter.”