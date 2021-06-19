Erdoğan, HDP’ye saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP’nin İzmir il binasına yönelik saldırıyı kınadı.

Onur Gencer adlı saldırgan, perşembe günü Konak ilçesindeki bir işhanında bulunan HDP merkezini ateşe verip kurşun yağdırmış, Deniz Poyraz adlı çalışanı da öldürmüştü. Gencer ertesi gün tutuklanmıştı.

AKP’nin Antalya il teşkilatının toplantısında konuşan Erdoğan, kim olursa olsun, bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için çalıştıklarını belirtti.

“İzmir’deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız” diyen cumhurbaşkanı, ‘failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak’ en ağır cezayı alacağına inandıklarını ifade etti.