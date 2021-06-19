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Yaramazlara biraz batar!

HDP merkezindeki saldırı: Failin evinden tüfek çıktı; kameralar inceleniyor

İzmir’de HDP merkezini basıp tabancayla bir parti çalışanını öldüren Onur Gencer’in evinden tüfek çıktı.

Onur Gencer adlı saldırgan, perşembe günü Konak ilçesindeki bir işhanında bulunan HDP merkezini ateşe verip kurşun yağdırmış, Deniz Poyraz adlı çalışanı da öldürmüştü. Gencer ertesi gün tutuklanmıştı.


DHA’nın aktardığına göre polis ekipleri, Gencer’in evini aradı. Evde, ruhsatlı yivsiz av tüfeği ile bir kurusıkı tabanca bulundu. Tüfek için ayrıca avcı belgesi de alındığı belirlendi.

Ekipler ayrıca HDP binasının çevresindeki altı işyerinin bir aylık kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

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