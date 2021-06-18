HDP saldırganı kamerada

İzmir’de HDP binasını basıp tabancayla bir kişiyi öldüren katilin binaya girme anı ile yakalanma anının kamera görüntüleri çıktı.

Onur Gencer adlı saldırgan, dün saat 11:00 sıralarında Konak’taki bir işhanında bulunan HDP il binasına giderek kurşun yağdırmış, parti üyesi Deniz Poyraz’ı öldürmüştü. Gencer daha sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı.

DHA, olaya ilişkin iki farklı kamera görüntüsü servis etti.

Bunlardan ilki, katilin binaya giriş anları. Görüntüye göre Gencer, binaya çok yakın bir noktaya taksiyle geliyor. Ardından taksiden inerek binaya yürüyor. Bu sırada üç farklı açıdan kameralara yakalanıyor. Katilin elindeki çanta dikkat çekiyor.

Bir diğer görüntü ise saldırı sonrasına ait.

İhbar üzerine olay yerine giden çok sayıda polis, katili silahıyla birlikte yakalıyor. Polisler, “Yat yere” diyerek yere yatırdıkları katile ters kelepçe takıyor. Bu sırada bir polisin, diğer saldırganların olma ihtimaline karşı meslektaşlarını uyardığı duyuluyor.