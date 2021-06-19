Diken

Yaramazlara biraz batar!

Soylu’dan hala ses yok: Operasyonları anlattı, HDP’ye saldırıdan bahsetmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir toplantı sonrası konuşmasında ‘bombalı eylem hazırlığındakilere’ yönelik operasyonları anlatırken HDP’nin İzmir’deki merkezine silahlı saldırı düzenlenip bir çalışanın öldürülmesiyle ilgili yine açıklama yapmadı.

Fotoğraf: Reuters

Onur Gencer adlı saldırgan, perşembe günü Konak’taki bir işhanında bulunan HDP merkezini ateşe verip kurşun yağdırmış, Deniz Poyraz adlı çalışanı da öldürmüştü.


AKP kanadından açıklama parti sözcüsü Ömer Çelik’ten gelmiş, hükümet kanadındansa Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ses vermişti.

Bugün bir törende konuşma yapan Soylu, HDP merkezine yönelik saldırıyla ilgili iki günlük sessizliğini sürdürürken, saldırıyla aynı gün 17 Haziran’da Van ve Mardin’de bulunan patlayıcılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘Eylem hazırlığındaki’ yedi kişinin yakalandığı operasyonlara ilişkin detayları ‘ülkenin nasıl bir güvenlik sorumluluğuyla karşı karşıya kaldığını anlatmak için’ aktardığını ifade eden Soylu, şunları kaydetti: “Bulanık suda balık avlamak istiyor olabilirler. Bu cümle çok kullanılıyor. Türkiye’nin etrafı bulanık olabilir ama Türkiye, bulanık su değildir. Türkiye, eski Türkiye de değildir. Birkaç olayla Türkiye’nin dengesini değiştirmeye çalışmayı düşünenler, Türkiye’ye operasyon yapmaya çalışanlar, sonra bir tarafa geçip avuçlarını ovuşturmayı bekleyenler, bilsinler ki hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalacaklardır.”

HDP merkezine saldırının faili tutuklandı

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