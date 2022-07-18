Deniz Poyraz davasında silahlı saldırı girişimi

HDP binasında Deniz Poyraz’ın Onur Gencer tarafından katledilmesine ilişkin görülen dava öncesinde bir kişi, elindeki pompalı tüfekle adliye binasına girmek isterken engellenerek, gözaltına alındı.

Fotoğraf: Twitter / HDP İzmir

HDP İzmir il binasına 17 Haziran 2021’de silahlı saldırı düzenleyen ve Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer’in yargılandığı davanın 4’üncü duruşması İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Dava öncesindeki basın açıklamasının ardından elinde pompalı silahla binaya girmeye çalışan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Saldırı girişiminin ardından adliyede davayı takip eden yurttaşlarla polis arasında kısa süreli bir arbede yaşandı; bir yurttaş polislerce yumruklandığını söyledi.

DHA’nın haberine göre M.Ö. isimli şüphelinin, sabah erken saatlerde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eski eşi çocukları kendisine göstermediği için adliye önünde intihar edeceğini söylediği öne sürüldü. M.Ö.’nün, ilk ifadesindeyse boşandığı eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini ve intiharını polislerin engellediğini söyledi.