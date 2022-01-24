Deniz Poyraz’ın katili, mahkeme salonunda da ‘terör estirdi’

HDP’nin İzmir binasına 17 Haziran’da silahlı saldırı düzenleyip Deniz Poyraz adlı partiliyi öldüren Onur Gencer, “Beş dakika önce orada bulunsaydım bol leşli bir saldırı yapacaktım. Ha Deniz Poyraz, ha Murat Çepni keşke o da arada kaynasaydı” dedi.

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Gencer, Konak ilçesindeki bir işhanında bulunan HDP merkezini ateşe verip kurşun yağdırmıştı. Saldırgan ertesi gün tutuklanmıştı.

Davanın ikinci duruşması bugün İzmir Bayraklı Adliyesi 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Bianet’ten Ruken Tuncel’in aktardığına göre 09:00’da başlaması gereken duruşma üç buçuk saatlik gecikmeyle 12:30’da başladı. Tutuklu sanık Onur Gencer duruşmada hazır bulundu.

‘Bu saldırı siyasi iktidarın HDP’yi hedef göstermesinin sonucudur‘

Taraf ve tanık yoklamalarının ardından konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Bu davaya katılma talebimiz vardır. Bu acı öncelikle bizim acımızdır, bu öfke öncelikle bizim öfkemizdir. Bu dava bizim davamızdır” dedi.

Sancar, şöyle devam etti: “Soruşturma savcısı katılma taleplerimizi iş yeri dokunulmazlığı ve mala zarar verme suçları ile sınırlandırmaktadır. Oysa ki dava konusu ve zararımız bunlardan çok daha fazladır. Bu sebeple katılma taleplerimizin dikkate alınmasını talep ediyoruz. Biz parti üyemizi, çalışanımızı, canımızı kaybettik. Bu nedenle bizim yalnızca mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığı yönünden mağduriyetimiz olduğu tespiti yerinde değildir. Mahkemenizin sorumluluğu yalnızca bize karşı değil tüm insanlığa karşıdır. Bu saldırı siyasi iktidarın HDP’yi hedef göstermesinin sonucudur.”

Taleplerinin tamamlanmasının ardından savcı, Poyraz ailesinin, HDP yetkilerinin ve vekillerinin katılma taleplerinin kabulüne diğer gerçek ve tüzel kişilerin olaydan ‘doğrudan zarar görmediği’ gerekçesiyle katılma taleplerinin reddini talep etti.

Savcının talebini değerlendiren mahkemeye heyeti, Deniz Poyraz’ın annesi, babası, kardeşleri ve Sancar’ın yanısıra HDP il eş başkanlarının katılma taleplerinin kabulüne, diğer kurumların talebinin ise reddine karar verdi.

Duruşmaya 16:00’a kadar ara verildi.

Gencer: Saldırıyı dört beş yaşlarında planlamaya başladım

Bir saatlik aranın ardından saldırgan Onur Gencer’in savunmasına geçildi.

Gencer, savunmasında şunları kaydetti: “Gerçekleştirdiğim kanlı baskının evveliyatı çok eskiye dayanır. 1998 yılında annemin HDP’liler tarafından tehdit edilmesiyle yaşadığım travma 17 Haziran’da son bulmuştur. PKK ile yaşadığım birçok travma nedeniyle gerçekleştirdiğim kanlı baskından pişman değilim. Saldırıyı 4-5 yaşlarında planlamaya başladım. Kimseden talimat almadım, tamamen kendi irademle gerçekleştirdim. Suriye’de sağlık yardımı için gittim, suikaste uğrayacaktım. Bütün bunlardan kaynaklı saldırıyı gerçekleştirmek istedim. 16 Haziran günü içim içimi yiyordu, heyacandan uyuyamadım. Beş dakika önce orada bulunsaydım bol leşli bir saldırı yapacaktım. PKK lideri Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş özel ilgi alanım. Onun dışındakilerin hepsi benim için aynı. Ha Deniz Poyraz, ha Murat Çepni keşke o da arada kaynasaydı.”

Avukatlar: Tahrik edici konuşuyor

Gencer’in konuşmalarının ardından salonda yeniden gerilim yaşandı. Avukatlar Gencer’in savunma yapmadığını, ‘tahrik edici, suç unsuru barındıran cümleler sarf ettiğini’ söyledi. Mahkeme başkanının sanığın konuşmalarına müdahale edilmesi talep edildi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı savunmasına devam eden Gencer’e ‘tahrik edici cümleler’den tepki gösterdi.

Fehime Poyraz: Gece kabuslar görüyorum

Ardından baba Abdülillah Poyraz, ‘katilin tek başına olmadığını, arkasında olan kişilerin de yargılanmasını istediğini’ belirtti.

Anne Fehime Poyraz ise, şunları söyledi: “Ben bir anneyim hiçbir anne böyle bir acı yaşamasın, biz barış istiyoruz, anneler ağlamasın, babaların yürekleri yanmasın. İlaçlarla yaşıyorum, gece kabuslar görüyorum. Savunmasız bir kadını öldürüp ölü bedenine işkence eden bu katilin cezalandırılmasını istiyorum. Benim kızım Deniz karıncayı incitmeyen bir insandı. Ben davamı halkıma bırakıyorum. Buradaki herkes benim için Deniz’dir.”

‘Katliam için gelmişti’

Davaya müdahillik talebi kabul edilen HDP İzmir İl Eşbaşanı Abdülkadir Baydur olay gününü şu ifadelerle anlattı: “O gün tesadüfen o saatte il binasında değildim, o saatte en az beş kişi orada olurduk. Olay günü binaya geldiğimde binanın önünde silahlı iki sivil duruyordu. ‘Ne oluyor’ diye sordum, ‘İkinci kata saldırı var’ dediler. ‘Niçin müdahale etmiyorsunuz, içeri gireceğim arkadaşlarımız var içeride’ dedim, izin vermediler uzaklaştırdılar. İçeriden cam sesleri, silah sesleri geliyordu, ama müdahale edilmedi. Toplu bir katliam için gelmişti, insalığa karşı suç olarak değerlendirilmeli. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.”

Duruşma devam ediyor.