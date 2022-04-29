Deniz Poyraz davası ertelendi

HDP’nin İzmir binasındaki saldırıda öldürülen Deniz Poyraz’a ilişkin davanın üçüncü duruşması İzmir Bayraklı Adliyesi 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

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‘Güvenlik’ gerekçesiyle adliyede yoğun polisiye önlemler alındı. Katil Onur Gencer tutulduğu cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı.

Duruşmada söz alan avukat Türkan Aslan Ağaç, soruşturma aşamasında maddi gerçeğin açığa çıkmaması için İzmir başsavcılığı ve İzmir Emniyeti’nin elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

Ağaç, şöyle konuştu: “Sanık üzerinden delillere ulaşmamız zaten mümkün değilken, İzmir emniyeti, İzmir savcılığıyla beraber delillere ulaşmamıza engel oluyor. 29 Nisan’dayız ve kaydedilen bir gelişme yok, taleplerimizi değerlendirmeye almadınız. Failin evinde arama yapılıyor ama dijital materyallere dair bir gelişme yok. Bugüne kadar 50 tane kovuşturmanın genişletilmesine yönelik talebim var ama hiçbir talebim karşılanmadı. Mahkemeniz sanığa sorulması gereken soruları yöneltmedi. Burada HDP il binasına yönelik bir saldırı oluyor ve fail önüne kim gelirse öldüreceğini söylüyor. Bu siyasi bir cinayettir. Ama iddianamede bu yok. Savcılık bu kadar kötü bir soruşturma yürüttü diye siz bunu sürdürmek zorunda değilsiniz.”

Katilin babası ve kardeşinin önceki duruşmada salonda hazır olduğunu ancak sonrasında tanıklıktan çekildiklerini öğrendiklerini söyleyen Ağaç şunları dedi. “Talimatla dinlenen tanıkların dosyada şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması ve burada sanık sandalyesinde oturması gerekiyordu. Bunlar normal tanıklar değil sanıkla ilişkisi olan tanıklar. Elimde her birine ayrı soru var. Ben talimatla dinlenen tanıkları nereden bulup sorularımı soracağım. Siz bu imkanları elimizden aldınız. Herkes burada ama sanık nerede? Televizyon ekranında.

‘Sanık SEGBİS’ten gülümsüyor’

“Sanık SEGBİS’ten gülümsüyor, korkak sanığı gördünüz mü? Sanığın pozisyonu bu. Pişkin, pişkin gülüyor. Normal bir dava olsa emin olun ki ses çıkarmaz. Bu normal bir dava değil. İzmir’de siyasi bir cinayet işlendi. O cinayeti aydınlatma göreviniz var. 300’ün üzerinde sorumuz var. Sanığa soru sorma hakkımızı bu celseye bıraktığımızı söyledim. Ben bu soruları kime sorayım? SEGBİS’te elini ensesine götürmüş, yan tarafından başka biriyle de sohbet ediyor.

Cezaevinde kiminle olduğunu bilmediğim kişiye ne soracağım? Göz bebeklerinin içine bakmam lazım. Sizin de hissediyor olmanız lazım. Kararı verecek olan siz, ekranda sanığa dair ne görüyorsunuz? Soru soracağım ama yanındakinin kim olduğunu, öbür tarafta bakışlarını çevirdiği kişinin kim olduğunu biliyor muyum? Hayır. Bu koşullarda bizim bu cinayeti aydınlatmamız mümkün değil. Van’dan gelmiyor ya sanık, burada. Yarım saatlik yol için neden SEGBİS ile katılıyor?

‘Salonda hazır edilmesini istiyoruz’

Sanıkla temas kurmak zorundasınız. Tanıkların sırtı bize dönüktü, biz sırtı dönük insanlara soru sorduk. Böyle adil bir yargılama olmaz. Adil yargılama katılan açısından olmak zorundadır. Sanığın duruşma salonuna getirilmesini talep ediyoruz. Hazır ettiğiniz dokuz tanık var. En azından birine sanıktan sonra soru soracağız. Metin Döner’e sanıktan sonra soru soracağız. Diğerlerini dinleyebilirsiniz. Öğleden sonra sanığın salonda hazır edilmesini istiyoruz.”

Mahkeme talepleri reddetti

Savcı baroların katılma taleplerinin reddini isteyerek, sanığın duruşma salonuna getirilme talebinin takdirini mahkeme heyetine bıraktı.

Taleplere dair ara karar kuran mahkeme heyeti Van, Urfa, Siirt ve İzmir barolarının davaya katılma taleplerinin reddine karar verdi. Faile ek savunma verilmesi, kovuşturmanın genişletilmesi ve failin duruşma salonuna getirilmesi talebi de mahkemece reddedildi.

Mahkeme başkanı duruşmada katil Onur Gencer’in çapraz sorgusunda sadece davaya katılma talebi kabul edilen avukatların soru sorabileceğine, yetki belgesi olan avukatlara soru sorma hakkı verilmeyeceğine karar verdi.

‘Heyeti reddediyoruz’

Verilen kısa bir aranın ardından tekrar başlayan duruşmada söz alan fail avukatı, verilen hükmü yetki belgesinin geçerli olduğunu, bu kararın maddi gerçeği ortaya çıkarmayacağını ve davayı uzatacağını belirterek karardan rücu edilmesini istedi.

Ardından söz alan İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, şunları söyledi: “Yetkilendirilmiş bir avukatım. Bana doğrudan soru sorma hakkını imkansız kıldınız. Bu duruşmayı sanal hale dönüştürdünüz. Sanık burada olmadığında, tanıklar burada dinlenmediğinde yargılama yapılmaz. Yargılamanın sağlıklı bir şekilde adalete ulaşacak bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Mahkemeniz öncelikle çekilmeyi düşünün. Geldiğimiz noktada az evvel kurduğunuz ara kararla yetkilendirilmiş avukatların soru sorma hakkı olmadığına karar verdiniz. Ara kararlarda kurduğunuz gerekçelerin, tarafsızlığa ve bağımsızlığa gölge düşürdüğünü düşünüyoruz. Bu nedenle heyeti reddediyoruz. Bu ülke için adalet istiyoruz. Arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Siz verdiğiniz kararla bunun önünde duruyorsunuz. Her bir üyenizi reddediyoruz.”

Avukatın talebi geçersiz sayıldı

Mahkeme başkanı yetki belgesiyle duruşmaya katılan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel’in reddi hakim talebini kabul etmedi.

Bunun üzerine söz alan Türkan Aslan Ağaç, şunları söyledi: “Ülkücülerin suç işleme yetkisi yok. Ülkücü olduğu paylaştığı fotoğraflardan belli. Soruşturma aşamasında korundu. Mahkemenin sabahtan beri kurduğu ara kararlar aynı sürecin göstergesi. SADAT’çıları saklamaya dönük bir davranış. Ekrana koyduğunuz sanığın suç işleme özgürlüğü yok. Kanuna ve hukuka uygun ara karar kurmanız gerekirdi. Tarafsızlığınız ortadan kalktığı için çekilmenizi talep ediyorum. Çekilmiyorsanız, komple heyetinizi reddediyorum.”

Savcı, hakimlerinin reddi talepleriyle ilgili işlemlerin yapılması ve sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Tahrik indirimi istedi

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) duruşmaya bağlanan katil Onur Gencer’e söz veren mahkeme heyeti “SEGBİS’le katılmak ister misiniz” diye sordu.

Heyetin bu tutumuna salonda bulunan avukatlar ve yurttaşlar tepki gösterdi. HDP’ye ve salondakilere hakaret eden Gencer, “Tahrik indirimi talep ediyorum” dedi.

‘Sanığın yanındaki görevli hakaretleri izledi’

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, şunları söyledi: “Katilin bize hakaret etmesine izin veremezsiniz. Sizin huzurunuzda bize ‘Terörist’ deniliyor. Biz demokratik siyaset yapan bir partiyiz, kimse bize o sözleri sarf edemez.” diyerek tepki gösterdi. “Hakim ‘Sanık hakaret ederse müdahale etmesi için memuru ben görevlendirdim.’ demişti. Ancak fail salonda bulunan herkese hakaret ederken mahkemenin görevlendirdiği gardiyan faile müdahale etmedi.”

Gencer’in salonda bulunanlara hakaretlerini sürdürmesiyle çıkan gerginlik üzerine söz alan avukat Türkan Aslan Ağaç, “Bize küfür etti, memur müdahale etmedi. Sizin kafanızda tasarladığınız iş orada olmadı. Orada insan bulundurduğunuzu söylüyorsunuz, ağzını kimse kapatmadı” dedi.

Gencer salonda hazır edilecek

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mahkeme heyetinin çekilmesi yönündeki talebi reddetti ve reddi hakim talebinin İzmir 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, failin kardeşi Nurgul ile babası Nuri Gencer’in bir sonraki duruşmada hazır edilmesine, önceki celse verilen ara kararda belirtilen kayıtlarla ilgili olarak bilirkişi raporu alınmasına karar verilmesine, katılan avukat tarafından sunulan dilekçelerdeki kovuşturmanın genişletilmesiyle ilgili istemler ve mahkeme heyetinin reddi istemi ile ilgili olarak İzmir 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karar verilmesine, bu celseye ilişkin SEGBİS kayıtlarının bilirkişiye çözümü yaptırılarak duruşma içinde suç içerikli söylem ve harekette bulunanların tespit edilip haklarında suç duyurusunda bulunulmasına, Deniz Poyraz’ın tutuklu kardeşleri Süleyman ve İbrahim Poyraz’ın duruşma salonunda hazır bulundurulmasına, tutuklu Kamuran Poyraz’ın da SEGBİS ile duruşmaya katılması için cezaevlerine müzekkere yazılmasına, sanık Onur Gencer’in tutukluluk devamına ve bir sonraki duruşmada duruşma salonunda hazır edilmesine karar verdi.

Duruşma 18 Temmuz 2022’ye ertelendi.