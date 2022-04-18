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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Poyraz’ın babasına ‘örgüt propagandası’ndan dava


HDP’nin İzmir binasındaki saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz’ın babası Abdülilah Poyraz’a dava açıldı.

Poyraz, Onur Gencer isimli saldırganın 17 Haziran 2021’de parti binasına düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.


Bianet’ten Ruken Tuncel’in haberine göre İzmir başsavcılığı, baba Abdülilah Poyraz hakkında ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla iddianame hazırladı.

İddianamede, babanın Mezopotamya Ajansı’yla röportajında söyledikleri suçlama konusu yapıldı.

Davanın ilk duruşması 30 Mayıs’ta İzmir 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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