HDP: Deniz Poyraz duruşması öncesi ‘canlı bomba’ tehdidi aldık

Deniz Poyraz duruşması öncesindeki saldırı girişimine ilişkin açıklama yayımlayan HDP, dün “Siz İzmir Adliyesi önünde toplanın, biz de bir kardeşimizi canlı bomba olarak yollayalım” diye bir tehdit mesajı aldıklarını duyurdu.

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HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), İzmir İl Örgütü binasına saldırıda yaşamını yitiren parti çalışanı Deniz Poyraz’la ilgili davanın 4’üncü duruşması İzmir’de görülüyor. Sanık Onur Gencer’in yargılandığı duruşma öncesinde, M.Ö. adlı bir şahıs pompalı tüfekle İzmir Adliyesi’ne girmeye çalıştı. HDP’den saldırıya ilişkin açıklama yayımlandı.

HDP Basın Büro’nun açıklamasında, “Devlet içindeki odakların kaos planları peşinde olduklarını her fırsatta söyledik” dendi.

Bugün yeni bir felaketin eşiğinden dönüldüğünün kaydedildiği açıklamada, duruşma öncesi bir tehdit mesajının gönderildiği belirtildi: “Dün, yani 17 Haziran 2022 Pazar günü sabah saatlerinde Akın Akgöz isimli bir şahıs, milletvekillerimize ‘…Siz İzmir Adliyesi önünde toplanın, biz de bir kardeşimizi canlı bomba olarak yollayıp…’ vb. şeklinde açık tehdit mesajları göndermiştir. Biz, bu şahıs ve tehditleri hakkında ilgili mercileri dün sabah uyardık. Bu saldırı girişimi bir kez daha ilk günden beri dile getirdiğimiz iddialarımızı doğrulamıştır.”

‘Bağ var mı?’

Açıklamanın devamında İçişleri Bakanlığı ve İzmir Emniyeti’ne şunlar soruldu: “Bu saldırgan ile vekillerimizi tehdit eden kişi arasında bir bağ var mıdır? Bu saldırgan ile Deniz Poyraz’ı katleden kişi arasında bir bağ var mıdır? Bu saldırgan da önceki katil gibi aynı odaklar ve çeteler tarafından eğitilmiş midir? Bu saldırgan da Deniz Poyraz katliamını gerçekleştiren güçler tarafından mı organize edilmiştir? Bu saldırgan da partimize karşı harekete geçirilen katliam hücrelerinin bir üyesi midir? Bu saldırgan o kadar yoğun önlemlere rağmen adliye binasına bu kadar rahat nasıl yaklaşabilmiştir?”