Deniz Poyraz davası ertelendi

HDP İzmir il binasına saldırarak Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer hakkındaki dava 12 Ekim’e ertelendi.

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Gencer, Konak ilçesindeki bir işhanında bulunan HDP merkezini ateşe verip kurşun yağdırmıştı. Saldırgan ertesi gün tutuklanmıştı.

Gencer hakkında açılan davanın 4’üncü duruşması İzmir Bayraklı Adliyesi 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma öncesi bir kişi Deniz Poyraz davasına katılanlara silahlı saldırı girişiminde bulundu. “Hepinizi tarayacağım” diyerek adliye binasına girmeye çalışan kişi etkisiz hale getirildi.

Duruşmada Deniz Poyraz’ın ailesi, HDP’li vekiller, müşteki avukatları, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve tutuklu sanık Onur Gencer hazır bulundu.

Evrensel’in aktardığına göre ilk olarak söz alan Poyraz ailesinin avukatlarından İmdat Ataş, katil Gencer’e çeşitli sorular yöneltti. Kullandığı telefon numaralarından bu hatların kimin üzerine kayıtlı olduğuna, işten atılma nedeninden aldığı ücrete ve görev yerinin sürekli değişme nedenine kadar birçok soruya Gencer “Cevap yok” dedi.

‘Suriye’ye TSK’yla gittim; iletişim halinde olduğum kişiler gizli‘

Suriye’ye gitme ve oradaki görevine ilişkin yönetilen sorulara ise Gencer, “Özel bir durum olduğu için cevap vermeyeceğim. TSK’yla geçiş yaptım. Kaldığım yer askeri alan içindeydi. Kimlerle iletişim halinde olduğum gizli” diyerek müşteki avukatı Ataş’ın sorduğu tüm soruları yanıtsız bıraktı.

Sosyal medyasında bulunan silahlı fotoğrafların nerede çekildiği ve silahların kimden alındığı sorularına ise Gencer, “Silahları severim. Arkadaşlardan aldım isim vermeyeceğim. Fotoğraf Suriye’de çekildi” dedi.

Daha sonra İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel’in soru yöneltmek istemesini mahkeme heyeti engelledi. Bir önceki celsede vekaletnamesi olan avukatların dışında soru sorulmaması kararı alındığını söyleyen mahkeme başkanı, yetki belgesi olan avukatlara soru sorma hakkı tanımayacağını söyledi.

Mahkeme başkanının bu engellemesine tepki gösteren avukatlar, durumun kanuna aykırı bir uygulama olduğunu söyledi. Çıkan tartışma sonrası duruşmaya 15 dakika ara verildi.

‘Suriye’de milislerle karşılaştım’

Aradan sonra mahkeme heyeti avukatların itirazını kabul etti. İlk söz alan İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, Gencer’e özellikle Suriye’den döndükten sonra harcamalarının artmasını ve bunları nasıl karşıladığını sordu. Gencer sorulara cevap vermedi.

Yücel’in “Suriye’de askeri personel dışında Türkiye’nin ortak hareket ettiği silahlı gruplardan milislerle karşılaştınız mı?” sorusuna “Evet” diyen Gencer, “Esam El Muhammed, Fatma Hacı Muhammed ve Abdo Aci’le Suriye’de mi tanıştın” sorularına ise, bu kişilerle tanışmadığını söyledi.

Cevap üzerine Yücel, bu kişilerle görüştüğüne dair sinyallerin olduğunu söylerken, Gencer, “Cevap yok” dedi.

Suriye’de görevli olduğu süre boyunca aldığı ücretten kimlerle döndüğüne, döndükten sonra Hatay, Ankara, Konya, Antep gibi birçok ile neden gittiğine ve kimlerle görüştüğüne ilişkin sorulara da yine cevap vermeyen katil Gencer, “Can güvenliği için söylüyorum. Siz kansızsınız, sizden her şey beklenir” dedi.

‘Sosyal medya paylaşımlarımı kim sildi bilmiyorum’

Yücel, Emniyet’in telefona ne zaman el koyduğunu sorunca Gencer, binada teslim olur olmaz verdiğini söyledi.

“Sosyal medyada paylaşımlarınız vardı ama olaydan sonra bu paylaşımlar silinmiş, peki kim sildi” sorusunaysa, “Ben silmedim kim sildi bilmiyorum. Silme işlemi teslim olduktan sonraya aittir” diyerek cevap verdi. “Olay günü telefonunuzu bir başka telefona yönlendirmeyi siz mi yaptınız” sorusuna da “Bilgim yok. Ben böyle bir şey yapmadım. Ben telefonu emniyete teslim ettim gerisini bilmiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi tarafından kurulan Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş.’den (SADAT) kimseyi tanımadığını iddia eden sanık, “Askerliğe başka bir yapılanma içinde olduğunuz için mi gitmediniz” sorusuna da “Olabilir” diyerek cevap verdi.

Sorulara cevap vermemesinin gerekçesini katil Gencer, “Ben emniyette bunların cevabını verdim. Size cevap vermeyeceğim” dedi.

‘Binanızı kana buladım’

Daha sonra söz alan müşteki avukatlarından Türkan Ağaç, İzmir poligonunda aldığı eğitimi, eğitimin düzeyini, ücretini nasıl ödediğini ve burada kimlerle nasıl ilişki içerinde olduğunu sorularını Gencer yine “Cevap yok” diye geçiştirdi.

“14 Haziran 2021 tarihinde aldığınız mermileri ne yaptığınız?” diye soran Ağaç’a Gencer, “Binanızı kana buladım” diye cevap verdi. Olay esnasında kullanılan silahın alındığı mağazanın sahibi olan Metin Dönerer’in emekli polis olduğunu bilip bilmediği sorusuna Gencer, bilmediğini iddia ederek cevap verdi.

‘Siyasi olarak İbrahim Akıl’ı baş köşeye koyarım’

Sanık, “Manisa Urganlı’da kimlerle görüştünüz, silah eğitimi aldınız mı? Yasin Filiz, Mehmet Onur Işıl ve Umur Işık yanınızda mıydı? Umut Işık size mesleki tecrübelerini aktardı mı? Size lojistik ya da herhangi bir şekilde destek oldu mu? Oytun Yüksel eğitim sırasında yanınız mıydı?” sorularına yine cevap vermedi.

“Oytun Yüksel emniyet görevlisi değil mi” sorusuna “Cevap yok” diyen Gencer’e Ağaç, “Gözaltına alındığınızda İzmir emniyetinden Oytun Yüksel aranmış. Numarayı siz mi verdiniz?” diye sorunca Gencer, “Görüşmeden haberim yok” dedi.

Sanık, “Oytun Yüksel planlamaya yardım etmiş olabilir mi? Saldırıdan hemen önce neden Oytun Yüksel’le konuştunuz? Örgütsel ve kurumsal bağlantılarınızı mahkemeye paylaşır mısınız?” gibi sorular sorulunca bir bağlantısı olmadığını iddia etti, saldırıdan da kimsenin haberi olmadığını öne sürdü.

Sanık, “İbrahim Akıl ne iş yapıyor, nereden tanışıyorsunuz? Asker olduğunu biliyor muydunuz?” sorusunu yine bilmediğini iddia ederek cevapladı. “Silahla ilgili soruları neden İbrahim Akıl’a sorduğunuz? Siyasi olarak İbrahim Akıl’ı nereye koyarsınız” sorularına ise, “Baş köşeye” diye cevap verdi.

“İbrahim Akıl’la silaha ilişkin bir görüşme yaptığınız ve orada ‘Göreceğiz reis sarsacak mı sarsmayacak mı‘ demişsiniz neyden söz ettiniz” sorusunaysa “Sadece espri. Belki gerçekte olabilir” diyerek cevap veren katil, görüştüğü kişilerle konuşmaların ‘tesadüf ya da espri’ olduğunu ileri sürdü.

Aradan sonra tekrar söz alan İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel sorularına devam etti. Sanık, “Bundan sonra soracağınız hiçbir soruya cevap vermeyeceğim” diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

Avukatlara tehdit

Tanık ifadeleri alındığı esnada katil Gencer’in müşteki avukatlara bakarak işaret parmağını kendi boynunun üzerinden geçirerek boğaz kesme işareti yapması üzerine avukatlar tepki gösterdi.

Mahkeme başkanı sakin bir şekilde katili uyarırken, tepki gösteren avukatlarla tartışma çıktı. Daha sonra salondakiler duruma “Katilleri siz koruyorsunuz, bunlar katil” diyerek tepki gösterdi.

Dava ertelendi

Savcı, sanık ve tanıklara sorulan sorulara bir diyeceği olmadığını belirterek, Gencer’in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tanık Sıla Yılmaz için talimat yazılmasına, tanıklar Nuri ve Nurgül Gencer’in adreslerinin tespiti için talimat yazılmasına, dinlenmeyen tanıkların talimatla ifadelerinin alınmasına, duruşma kayıtlarının çözümünün yapılarak duruşma sırasında suç teşkil eden konuşma ve davranışları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Avukatların bilirkişi raporu alınması talebini kabul etti. Fakat avukatların dijital meteryaller ve kamera kayıtlarını yönelik taleplerinin reddine karar vererek duruşmayı 12 Ekim 2022 tarihine erteledi.