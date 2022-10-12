‘Tweet silme’ anlaşması: Soylu, Çelebi’yi ‘ihanet’le suçladığı sözleri geri aldı

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, onu ‘ihanet’ ve ‘FETÖ’cüler gibi davranmakla’ suçladığı tweet’i sildi.

Fotoğraf: Diken/AA

CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ne geçen, sonra oradan da istifa eden İzmir Milletvekili Çelebi, AKP’ye katılacağını duyurmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini partiye davet ettiğini açıklamıştı.

Çelebi’nin AKP’ye katılmasının ardından, Soylu’nun, Çelebi hakkında attığı şu tweet gündem olmuştu: “Kahraman Jandarmamıza Meclis kürsüsünden iftira atan, terörle mücadelemizi etkilemeye çalışan Mehmet Ali Çelebi ihanet içerisindedir. Bir dönem şanlı ordumuzda maalesef görev yapan bu fersude, benzer görevleri yapıp Milletimizi katleden şerefsiz fetöcüler gibi davranmaktadır.”

Birçok kez paylaşılan tweet, daha sonra Soylu tarafından silindi.

Çelebi de temizlemişti

Çelebi de daha önce; Berkin Elvan ve Gezi hakkındakiler başta olmak üzere AKP’yi eleştirdiği tweet’leri silmiş; silinen tweet’lerden ağabeyini sorumlu tutmuştu.