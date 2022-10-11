AKP, Çelebi hamlesiyle RTÜK’te çoğunluğu garantiledi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) AKP’li üyenin istifa etmesiyle boşa çıkan koltuğa, Meclis aritmetiğine göre İYİ Partili bir ismin gelmesi gerekiyordu. CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılmasıyla bu koltuğun yine AKP’ye verileceğini açıkladı.

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AKP kontenjanından RTÜK üyesi olan Taha Yücel istifa etmişti. Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Meclis’e seçim için yazı göndermek zorunda olmasına rağmen boş koltuğun İYİ Parti’ye geçeceğinden dolayı üç aydır göndermediğini söylemişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AKP Kontenjanından seçilen Taha Yücel’in istifasıyla boşalan RTÜK Üyeliği İyi Partiye geçtiği için bildirim yazısını TBMM’ye göndermiyor. Oysa 1 ay içinde seçim yapılmalı. Meclisteki sandalye dağılımına göre üyelik İyi Partinin.

Kara kara düşünüyorlar — İlhan Taşcı (@ilhantasci) September 30, 2022

Taşçı bugün, CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ne katılan, oradan da istifa ettikten sonra bir süre bağımsız olarak yoluna devam eden Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılmasıyla Meclis aritmetiğinin değiştiğini ve boş koltuğun tekrardan AKP’ye geçtiğini açıkladı.

Taşçı, bunun üzerine “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de üç aydır boş olan üyelik için seçim yazısını ‘gönül rahatlığıyla’ artık TBMM’ye gönderebilir” dedi.

Vekil pazarlıklarıyla boş olan RTÜK üyeliği; Mehmet Ali Çelebi’nin Ak Parti’ye katılımıyla İyi Parti’den Ak Partiye geçti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de 3 aydır boş olan üyelik için seçim yazısını “gönül rahatlığıyla” artık TBMM’ye gönderebilir! — İlhan Taşcı (@ilhantasci) October 11, 2022

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetiyle AKP’ye geçtiğini duyuran Çelebi, bağımsız kalsaydı RTÜK’te AKP’nin dört, CHP’nin iki, MHP, HDP ve İYİ Parti’nin birer üyesi olacaktı.