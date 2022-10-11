‘Teğmen’ Çelebi ‘bağımsız’ kalamadı: Erdoğan’ın davetiyle AKP’de

CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ne geçen, sonra oradan da istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AKP’ye katılacağını duyurdu. Çelebi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini partiye davet ettiğini açıkladı.

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2018 genel seçimlerinde CHP’den İzmir milletvekili seçilen Çelebi, 9 Ocak 2021’de CHP’den istifa etmiş, 17 Mayıs 2021’de kurulan Memleket Partisi’ne katılmıştı. 25 Şubat’ta Memleket Partisi’nden de istifa etmiş, ailesinde sağlık sorunlarını gerekçe göstermişti. Ağustosa gelindiğinde kendisiyle 11 ayrı siyasi partinin görüştüğünü iddia etmişti ama bağımsız kalacağını söylemişti.

Son dönemde AKP’ye övgü dolu sözler paylaşan Çelebi, bugün Erdoğan’ın davetiyle AKP’ye katılacağını duyurdu.

Çelebi’nin yazılı açıklaması şöyle: “FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, Milli konuları (Mavivatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk’ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti’de devam edeceğim. Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.”

Bir uçtan bir uca Çelebi

Türkiye’nin gündemine Silivri Cezaevi kampüsünde görülen ve daha sonra ‘FETÖ kumpası’ olduğu belirtilen Ergenekon davasıyla girdi. Çelebi’nin duruşmalardaki ‘kopuş savunması’ yani yargılayanları yargılayan tarzı bugün bile sosyal medya mecralarında sıkça paylaşılıyor. Duruşmalarda “Beni ıslah edemezsiniz” diyen Çelebi bugün AKP’ye katılacağını açıkladı.

18 Eylül 2008’de Ergenekon tutuklandı, 41 ay cezaevinde yattı ve 11 Mart 2014’te beraat etti. Çelebi bu süreçte yaşadıklarını ‘Teğmen’ adlı kitabında anlattı.

Dönemin yargılama dosyalarına kendisi hakkında giren iddialar arasında ailesinin, Çelebi’nin ilişkilerinden rahatsız olduğu da yer aldı. 1 Şubat 2011’de Star gazetesinde yer alan habere göre, teknik takibe takılan bir görüşmede, teğmen Çelebi’yi arayan ağabeyi Volkan Çelebi, “Çıktın mı Kemal amcanın yanından”, “Birazcık şöyle bir 5-10 metre uzağına git de duymasın konuştuklarımızı” diyordu.

2015’te ordudan ayrılan Çelebi, 2015-2017 arasında kendi tabiriyle uçak kursuna gitti. Daha sonra siyasete girip CHP’nin 35’inci ve 36’ncı kurultaylarında parti meclisine yer aldı. 2018 genel seçimlerindeyse İzmir’den milletvekili seçildi.