Bir uçtan bir uca: Teğmen Çelebi’nin portresi

CHP’den istifa ederken Memleket Partisi’ne geçen, oradan ayrıldıktan sonra da AKP’ye geçeceği konuşulan ve son dönemde ‘cumhur ittifakı’nı öven İzmir milletvekili ve eski teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin Ergenekon savunmalarından, Meclis konuşmalarına her sözü AKP eleştirisiyle doldu.

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Mehmet Ali Çelebi… Türkiye’nin gündemine Silivri Cezaevi kampüsünde görülen ve daha sonra ‘FETÖ kumpası’ olduğu belirtilen Ergenekon davasıyla girdi. Çelebi’nin duruşmalardaki ‘kopuş savunması’ yani yargılayanları yargılayan tarzı bugün bile sosyal medya mecralarında sıkça paylaşılıyor. Duruşmalarda “Beni ıslah edemezsiniz” diyen Çelebi’nin bugün AKP’ye geçeceği iddialarıysa tepkileri üstüne çekmesine neden oldu.

Peki İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi kimdir? Ergenekon davalarına nasıl dahil edildi? Siyasete nasıl girdi?

Çelebi’nin askeri hayatı

Çelebi 23 Temmuz 1984’te Ankara’da doğdu. Amasya’daki ilk ve orta eğitiminin ardından Maltepe Askeri Lisesi’ni birincilikle bitirdi. 2007’deyse Kara Harp Okulu’nu dördüncü bitirdi ve teğmen oldu.

Çelebi çok geçmeden bir dönem Türkiye’de askerlerin, siyasetçilerin, gazeteci ve yazarların yargılandığı ve daha sonra ‘kumpas’ olarak nitelendirilen Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Çelebi’ye yöneltilen suçlamaysa ‘örgüt adına Hizbut Tahrir içine sızarak faaliyette bulunmak’ oldu. 18 Eylül 2008’de tutuklandı, 41 ay cezaevinde yattı ve 11 Mart 2014’te beraat etti. Çelebi bu süreçte yaşadıklarını ‘Teğmen’ adlı kitabında anlattı.

Dönemin yargılama dosyalarına kendisi hakkında giren iddialar arasında ailesinin, Çelebi’nin ilişkilerinden rahatsız olduğu da yer aldı. 1 Şubat 2011’de Star gazetesinde yer alan habere göre, teknik takibe takılan bir görüşmede, teğmen Çelebi’yi arayan ağabeyi Volkan Çelebi, “Çıktın mı Kemal amcanın yanından”, “Birazcık şöyle bir 5-10 metre uzağına git de duymasın konuştuklarımızı” diyordu.

Bu konuşmanın ardından “Şimdi bir şey diyeceğim beni babam aradı… Herkes rahatsız bu Kemal amcayla ilişkinden” sözleri geliyordu. Mehmet Ali Çelebi’yse abisine “İşte ondan önce herkes kendi yanlışlarını düzeltsin” karşılığını veriyordu. Abi Volkan Çelebi’nin “Tamam da herkesin kendi yanlışı var diye senin yanlışı sürdürmenin bir anlamı yok” karşılığı verince de teğmen Çelebi “Benimki yanlış değil zaten, onu bir türlü anlatamadım size” diye kendini savunuyordu.

Volkan Çelebi sözlerini, “Merakınız olmasın diyorsan o zaman insanları bu konuda aydınlat, doğruları anlat. Senin o adamla ilişkin de yani o derin devlet ilişkinden rahatsızız, anladın mı mesele şey değil yani senin orada kalıyor olman, filan değil. Mesele başka türlü” diye sürdürüyordu.

Bu yargılamalar sırasında Çelebi’nin savunmalarıysa o dönem basında geniş yer buldu. Suçlamalardan ziyade, yargılayanları yargılayan tarzda savunmalar veren Çelebi şöyle ifadelere yer veriyordu: “Zulüm adaletin buyruğuna girecek. Tarih hakikati yine göndere çekecek. O sancak yine dalgalanacak ve dosta düşmana o ulvi düşünceyi haykıracaktır. Harbiyeli aldanmaz. Yolları kapattılar. Açacağız. Ufku kararttılar. Ağartacağız. Yurdumuz virandır. Şenleteceğiz. Mustafa Kemal’e ait düşüncelerle suçlanıyorum. Ne güzel benim suçum ne güzel benim davam. Zulmün hançerlerini üzerime çekecek kadar ona bağlıysam, ne mutlu bana. Dilerim kuvvetli şüphem katlanarak artar, o zaman hayatım daha da anlam kazanacaktır.”

Savunmaları basında yer aldıkça tanınırlığı artan Çelebi, daha sonraları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dikkatini çekti.

Siyasi hayatı

2015’te ordudan ayrılan Çelebi, 2015-2017 arasında kendi tabiriyle uçak kursuna gitti. Daha sonra siyasete girip CHP’nin 35’inci ve 36’ncı kurultaylarında parti meclisine yer aldı. 2018 genel seçimlerindeyse İzmir’den milletvekili seçildi.

Çelebi’nin milletvekili seçilme süreci de parti içinde tartışmalara neden oldu. 2018 genel seçimleri öncesi İzmir’deki taban yoklamasında Kılıçdaroğlu birinci, Mustafa Balbay ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada Atila Sertel vardı. Daha sonra İzmir’e genel merkez kontenjanı gönderildi ve o kontenjanın Mehmet Ali Çelebi’yer ayrıldığı görüldü. Çelebi, CHP’nin kalesi İzmir’de rahatlıkla seçilecek bir yerden aday gösterildi ve Meclis’e girdi.

Meclis’te dördüncü yılını geride bırakan Çelebi 119 kanun teklifinde ilk imzacı olurken, 124 kanun teklifinde de imzası yer aldı. Meclis başkanlığına 4 bin 531 yazılı soru önergesi, 79 Meclis araştırma önergesinde ilk imzayı attı, 479 Meclis araştırma önergesindeyse imzası yer aldı. Genel Kurul görüşmelerinde çeşitli konularda konuştu. En dikkat çekenindeyse yine AKP’ye yükleniyordu:

“‘Yerlilik, millilik’ diyorsunuz ya hani, 2002’den bu yana, sizin yönetiminizde neler yaşadı millî ordumuz, onu anlatacağım. 4 Temmuz 2003; Kuzey Irak’ta askerimizin başına çuval geçirildi, kasaptaki ete soğan doğramayan Genelkurmay başkanı, ölmek için hazır olan askere ‘Mukavemet etmeyin’ dedi. İşte bu emir, asker için ölmekten beterdir.

Bu ordu, İzmir’i hiç direnmeden Yunanlara teslim eden, bir Yunan teğmeninden tokat yiyen, elinde ucuna beyaz mendil bağlanmış bir sopayla esir kafilesinin başında yürümekten utanmayan Ali Nadir Paşaların ve türevlerinin değil, direnen, savaşan Mustafa Kemallerin emrinde olmalıydı. O dönemin AK Parti hükümeti müzik notası dahi veremedi, ordunun şerefi örselendi.

15 Temmuz’un yıldönümünde, ağlayan asker posterleriyle silahlı kuvvetlere manevi işkence yapıldı. Askeri mahkemeler kaldırıldı, ordunun disiplini bozuldu. Askeri hastaneler kapatıldı, sağlık sistemi bozuldu. Ordunun en stratejik tesisi Tank Palet Fabrikası, ihalesiz, bedelsiz, milli sırlarıyla birlikte yabancılara peşkeş çekildi.

Ordu bu kadar yıpratılırken Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz hep doğru noktada olduk ve şimdi de ordunun hakkını ve hukukunu savunan, en önde savunan partiyiz biz. Bu kadar tahrip edilmesine rağmen, bu ordu verilen her vazifeyi yapmaktadır ve yapacaktır ama unutulmasın ki ordu siyasetin emrindedir fakat siyasetin oyuncağı olmamalıdır.”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2018’de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı eleştirmiş, hapisteki dava arkadaşları cezaevindeyken onları ziyaret etmediğini söylemişti. Akar’sa ziyaret ettiğini, bunu CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye sorması gerektiğini ifade etmişti.

CHP’li Çelebi, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yayımlamıştı: “Sayın bakan esir düşmüş subaylarını 3’üncü Kolordu komutanıyken kendisine bağlı Hasdal Cezaevi’nde, Kara Kuvvetleri komutanıyken Mamak Askeri Cezaevi’nde ziyaret etmiştir. Subayını esir etmemek önemli, esirken ziyaret etmek değil.”

Çelebi 29 Ocak 2021’de CHP’den istifa etti. 17 Mayıs 2021’de kurulan Memleket Partisi’ne katıldı. 25 Şubat 2022’de Memleket Partisi’nden de istifa etti. Ailesinde sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi.

Gazeteciler Barış Yarkadaş ve İsmail Saymaz, Çelebi’nin AKP’ye geçeceğini yazdı.

Çelebi önce iddiaları yalanlamadı, Ergenekon savunmasında ve Meclis konuşmalarında yüklendiği AKP’ye övgü dolu sözler paylaştı: “Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz’da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye’nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı. Hepimiz katledilmiştik.”

Ağustos 2022’deyse kendisiyle 11 ayrı siyasi partinin görüştüğünü iddia etti. Bağımsız kalacağını söyledi.