Çelebi, AKP’ye katılınca Soylu’nun tweet’i gündem oldu: Bir hoşgeldin yok mu

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onu ‘ihanet’ ve ‘FETÖ’cüler gibi davranmakla’ suçladığı tweet gündem oldu. CHP’li Burhanettin Bulut, Soylu’yu etiketlediği bir mesajda, “Hoşgeldin yok mu” diye sordu.

Fotoğraf: Diken/AA

CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ne geçen, sonra oradan da istifa eden İzmir Milletvekili Çelebi, AKP’ye katılacağını duyurmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini partiye davet ettiğini açıklamıştı: “FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, Milli konuları (Mavivatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk’ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti’de devam edeceğim. Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.”

Soylu’nun Çelebi’ye suçlamaları

Çelebi’nin Erdoğan’ın çağrısıyla AKP’ye katılmasının ardından Soylu’nun onun hakkında attığı tweet gündem oldu. Çelebi’nin ‘ihanet içinde’ olduğunu ve ‘FETÖ’cüler gibi davrandığını’ söyleyen Soylu, şu mesajı yazmıştı: “Kahraman Jandarmamıza Meclis kürsüsünden iftira atan, terörle mücadelemizi etkilemeye çalışan Mehmet Ali Çelebi ihanet içerisindedir. Bir dönem şanlı ordumuzda maalesef görev yapan bu fersude, benzer görevleri yapıp Milletimizi katleden şerefsiz fetöcüler gibi davranmaktadır.”

CHP’liler hatırlattı

Soylu’nun bu mesajını CHP’li milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Burhanettin Bulut hatırlattı.

Başarır, “‘Kadere bak, kimler kimlerle beraber yan yana geliyor.’ Mehmet Ali Çelebi gibi tam da sana yakışan bir ekip arkadaşı buldun. Hadi yine iyisin Soylu” diye yazarken Bulut, şunları kaydetti: “Stockholm sendromu… AKP’nin yol arkadaşı FETÖ’nün kumpasıyla Silivri’ye düşen Mehmet Ali Çelebi temizliğe Twitter’dan başladı. Kapağı AKP’ye atmaya çalışan Çelebi, müstakbel partisine hoş görünmek için Berkin Elvan’lı tweet’lerini siliyor. Soylu da bu tweeti siler yakın zamanda.”

Bulut daha sonra Soylu’ya, “Hoşgeldin yok mu” diye sordu.

“Kadere Bak, kimler kimlerle beraber yan yana geliyor.”



Mehmet Ali Çelebi gibi tam da sana yakışan bir ekip arkadaşı buldun.



Hadi yine iyisin Soylu. https://t.co/89SwAZ8GmL — Ali Mahir Başarır (@alimahir) October 11, 2022

Stockholm sendromu…

AKP’nin yol arkadaşı FETÖ’nün kumpasıyla Silivri’ye düşen @celebimehmeta temizliğe Twitter’dan başladı. Kapağı AKP’ye atmaya çalışan Çelebi, müstakbel partisine hoş görünmek için Berkin Elvan’lı tweetlerini siliyor. Soylu da bu tweeti siler yakın zamanda. pic.twitter.com/bKjt5PbUFC — Burhanettin Bulut (@eczburhan) August 7, 2022