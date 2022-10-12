İddia: İzmir’de bir köpek, üzerine alkol dökülerek yakıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir köpeğin üzerine alkol dökülerek yakıldığı iddia edildi.

Fotoğraf: Instagram

Ege’ye dair yerel haber sitesi Ege’de SonSöz’ün aktardığına göre dün kimliği belirlenemeyen bir şahıs, ilçe merkezinde kafes içerisinde yaşayan köpeği üzerine alkol döküp yakarak öldürdü. Köpeğin sahibi emniyete giderek şikayetçi oldu.

Olayın gerçekleşme saati hakkında bilgi verilmezken alkolün türü de belirtilmedi.

Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Fevziye Özkan, konuyla ilgili Instagram paylaşımında şunları yazdı: “Adeta kanımız dondu. Dün cani ruhlu biri neredeyse kent merkezi sayılacak bir yerdeki demir kafes içindeki sahipli köpeğin üzerine alkol dökerek yaktı. Maalesef köpek kurtarılamadı. Köpeğin sahibinin emniyete giderek şikâyetçi olduğunu öğrendik. Bu cinayeti işleyen şahsın bir an evvel bulunup cezalandırılmasını, akıl sağlığı açısından da esaslı bir psikolojik tedavi görmesini talep ediyoruz.”