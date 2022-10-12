Gibi’nin yeni sezonundan ilk tanıtım yayımlandı: Hiç haber yoksa bu iyi haberdir

Sosyal medyada fenomen haline gelen, herkesin merakla beklediği ‘Gibi’ dizisinin üçüncü sezonundan ilk tanıtım paylaşıldı. Dizi 21 Ekim’de Exxen’de yayımlanacak.

İlk iki sezonuyla dijital yayın platformu Exxen’de izleyiciyle buluşan dizide İlkkan (Kıvanç Kılınç) ve Yılmaz (Feyyaz Yiğit) isimli yakın arkadaşların başlarına gelen ilginç olaylar anlatılıyor. Dizi replikleriyle sosyal medyada fenomen haline gelirken, üçüncü sezonu da heyecanla bekleniyordu.

İlk iki sezonun yönetmenliğini Ömer Sinir’in yaptığı Gibi’nin yeni sezon çekimlerinden paylaşılan bir görselde Sinir’in yerine yönetmen koltuğunda Onur Uzun’un oturduğu görülmüştü. Yeni sezon çekimlerinde Sinir’in olup olmayacağına yönelik henüz açıklama yapılmadı.

Senaristliğini Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin üstlendiği diziden ilk tanıtım yayımlandı.

Exxen’in sosyal medya hesaplarından paylaşılan tanıtımda dizinin de 21 Ekim tarihinde yayımlanacağı aktarıldı:

“Hayır yolcularının ve vefa bekçilerinin yıkımlı uyanışını izlerken gözyaşlarınıza engel olamayacak ve coşku siperlerine sığınıp bu saldırının sona ermesini bekleyeceksiniz. Gibi üçüncü sezonun ilk bölümüyle 21 Ekim’de sadece Exxen’de.”