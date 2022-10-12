Putin’in ‘Türkiye’ önerisi Dönmez’e ‘sürpriz’ oldu: Değerlendirmek için erken

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gündeme getirilen Avrupa’ya Kuzey Akım yerine Karadeniz üzerinden doğalgaz sevk edilmesi ve Türkiye’de bir doğalgaz merkezi kurulması önerisinin kapsamlı bir değerlendirmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

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Putin, Moskova Enerji Haftası’ndaki konuşmasında Rusya’nın Kuzey Akım’dan gönderilemeyen doğalgazı Karadeniz üzerinden yollayabileceğini, hatta Avrupa için Türkiye’de bir doğalgaz merkezi (hub) kurabileceğini söylemişti, Ukrayna’nın Türk Akımı’nı patlatmaya çalıştığını savunmuştu.

Putin’in konuşmasının ardından düzenlenen panele katılan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Putin’in bugün ilk defa gündeme getirdiği doğalgaz merkezi önerisi hakkındaki soruya şu yanıtı verdi: “Avrupa’ya alternatif rotalardan gaz sevkiyatı konusuna gelince bunu biz de ilk defa duymuş olduk. Dolayısıyla henüz değerlendirmek için erken. Bu tip uluslararası projelerin fizibilitelerinin hazırlanması, hukuki, teknik, ticari yönlerinin masaya yatırılması gerekiyor. Ama Türkiye Rusya ile bu ve buna benzer çeşitli uluslararası projeleri zamanında gerçekleştirmiş iki partner. Türk Akım bunlardan birisi… Bunlar oturulup konuşulup değerlendirilmesi gereken hususlar.”