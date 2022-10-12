Putin: Ukrayna, Türk Akımı’nı patlatmaya çalıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Russian Energy Week’ (Rus Enerji Haftası) etkinliğinde konuştu. Putin, Ukrayna’yı Türk Akımı’nı patlatmaya çalışmakla suçladı.

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Putin, etkinlikte enerji güvenliğiyle ve arzıyla ilgili konuştu.

Putin, Avrupa’ya rahatlıkla gaz ve petrol temin edebilecek durumda olduklarını ama bunun Batı’nın elinde olduğunu söyledi.

İki hafta önce Kuzey Akım boru hatlarında meydana gelen sızıntılarla da değinen Putin, “Hiç şüphe yok ki, Kuzey Akım hatlarının sabote edilmesi, enerji arzını yok etmeyi amaçlayan uluslararası bir terör saldırısıdır” dedi.

Konuşmasında ‘terörist saldırılarda bulunmakla’ suçladığı Kiev yönetiminin politik suikastlarda bulunduğunu, Rus altyapısını hedef alan saldırılar düzenlediğini öne süren Putin, Türk Akımı’nı patlatmaya çalışmakla da suçladı.

Putin, iki gün önce de Ukrayna’yı Türk Akımı’na sabotaj girişiminde bulunmakla suçlamıştı.