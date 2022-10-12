Yeni Zelanda çiftlik hayvanlarının saldığı gazlardan vergi almayı planlıyor

Yeni Zelanda’da hükümetin iklim kriziyle mücadele planı kapsamında 2025’ten itibaren hayvanların dışkılama ve geğirme sırasında çıkardıkları gazlar vergilendirilecek.

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Böyle bir vergilendirmenin dünyada bir ilk olduğunu belirten Jacinda Ardern hükümeti, çiftçilerin vergi maliyetini çevre dostu ürünlerin fiyatlarını yükselterek karşılayabileceğini belirtti.

Öte yandan, Başbakan Ardern önerilen vergiden elde edilen miktarın çiftçiler için yeni teknolojilerin ve teşviklerin sağlanmasına harcanacağını söyledi.

Çiftçilerin 2025’ten itibaren vergi vermesi planlanırken bu hususta henüz gazlar fiyatlandırılmadı.

Bakan ‘Heyecan verici’ dedi, çiftçiler kınadı

Tarım Bakanı Damien O’Connor, konuya ilişkin açıklamasında, vergi planının halihazırda iklim değişikliğinin olumsuz etkisini hisseden çiftçiler için ‘heyecan verici bir fırsat’ olduğunu söyledi.

Ama ülkenin önde gelen çiftçi lobisi Federe Çiftçiler, hükümetin vergi planını kınadı.

Federe Çiftçiler Başkanı Andrew Hoggard, çiftçi sendikalarının iki yılı aşkın süredir üretimi azaltmayacak bir iklimle mücadele planı için hükümetle çalışmalar yürüttüğünü ancak yeni vergilendirmenin üreticilerin çiftliklerini satmasına yol açacağını ifade etti.

10 milyondan fazla büyükbaş hayvan ve 26 milyona yakın küçükbaş hayvana ev sahipliği yapan ülkede, hayvancılık sektörü ülkenin önde gelen gelir kalemleri arasında yer alıyor.

Nüfusun 5 milyon civarında olduğu Yeni Zelanda’da, hayvanların çıkardıkları gazlar toplam sera gazı salınımının yaklaşık yüzde 50’sini oluşturduğu için, iklim değişikliğiyle mücadele planına dahil edilmesi gereken noktalardan biri haline geliyor.

Yeni Zelanda, Paris İklim Anlaşması çerçevesinde belirlenen yükümlükleri kapsamında sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar yüzde 10 azaltılması için çalışıyor. Ayrıca, hükümet 2050 yılında sıfır karbon hedefine ulaşmayı planlıyor.