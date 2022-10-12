Meta yeni sanal gerçeklik teknolojisini tanıttı: VR oyunlar geliyor

Meta, Connect 2022 etkinliğinde yeni VR (sanal gerçeklik) teknolojisi Quest Pro’yu ve platforma gelecek bir dizi oyunu tanıttı.

Meta Connect açılış konuşması sırasında gösterilen Quest Pro’da, optik lenslerde iyileştirmeler dikkat çekiyor. Teknoloji devinin sanal gerçeklik için optimize edilen yeni Qualcomm Snapdragon XR2+ platformu, Meta Quest 2’den yüzde 50 daha fazla güçle çalışacak.

Quest Pro’nun tasarımı Quest 2’ye kıyasla daha ince ve daha kompakt. Yassı şekli ve arkada kavisli bir pil ile Meta’nın iddiasına göre ‘şimdiye kadar en ince ve en dengeli VR cihazı.’

The VR revolution is underway. We've designed an all-new headset packed with advanced tech and geared for productivity, creative work and collaboration. This is Meta Quest Pro, available 10.25. Pre-order today. https://t.co/YaFHvwYHlG pic.twitter.com/cBagf0TSGp — Meta Quest (@MetaQuestVR) October 11, 2022

VR setin kendisi, Meta Quest Touch Pro oyun kumandası, ekran kalemi uçları, kısmi ışık engelleyiciler ve bir şarj yuvası içeren yeni cihaz, 25 Ekim’de 1499.99 dolar (27 bin 875 TL) karşılığında satışa çıkıyor. Quest Pro 2GB RAM, 256GB depolama ve 10 yüksek çözünürlüklü sensör ile çalışıyor. Geliştirilmiş çevre birimleri ve renklerle birlikte Meta Quest 2’den inç başına yüzde 37 daha fazla piksele sahip.

Xbox Cloud Gaming, Meta Quest Store’a Geliyor

Bir blog gönderisinde Meta, Xbox Cloud Gaming Beta’nın Meta Quest Store’a geldiğini doğruladı. Bu, Xbox Game Pass Ultimate kitaplığından konsol oyunları oynamak için VR cihazınıza bir Xbox oyun kumandası bağlayabileceğiniz anlamına geliyor. Xbox Cloud Gaming’in Meta Quest Store’a ne zaman geleceği konusunda henüz bir zaman çizelgesi yok.

Meta VR sete gelen oyunlar

Among Us VR, 10 Kasım’da Meta Quest 2 ve Steam VR’ye geliyor. Popüler sosyal oyunun VR versiyonu 9,99 dolara (185 TL) mal olacak ve on oyuncuya kadar destekleniyor. Among Us VR, görevleri, öldürmeyi ve suçlamaları birinci şahıs bakış açısına kaydırarak oyunculara oyun üzerinde tamamen yeni bir görüş sağlıyor.

Daha önce PSVR’ye (PlayStation Sanal Gerçeklik) özel olan Iron Man VR, 3 Kasım’da Quest 2’ye geliyor. Oyun, oyuncuların Tony Stark’ın ikonik Iron Man zırhıyla gökyüzüne çıkmasına olanak tanıyor ve kahraman, dron kontrolüne sahip bir hacker olan Ghost ile karşı karşıya geliyor.

The Walking Dead: Saints and Sinners hayranları, 1 Aralık’ta Quest 2’ye gelecek olan Bölüm 2: Retribution’ı sabırsızlıkla bekliyor.

Skydance Interactive, acımasız bir dünyada geçen yeni bir VR oyunu olan Behemoth üzerinde de çalışıyor. Henüz oyun hakkında fazla bir şey bilmesek de oyun, oyuncuları Saints and Sinners gibi hayatta kalmak için savaşmaya zorlayacak.