Meta uyardı: Bir milyon Facebook kullanıcısının şifresi çalınmış olabilir

Facebook’un çatı şirketi Meta, Apple Store ve Google Play’den indirdikleri uygulamalar nedeniyle bir milyondan fazla Facebook kullanıcısının risk altında olduğunu duyurdu.

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Meta için araştırmalar yapan ekip, Android ve iOS platformlarında yer alan 400’den fazla uygulamanın Facebook giriş bilgilerini çalmak amacıyla tasarlandığını ortaya çıkardı.

Facebook yetkilileri David Agranovic ve Ryan Victory, ekip adına yaptıkları açıklamada, bir milyon Facebook kullanıcısının giriş bilgilerinin uygulama yapımcılarının eline geçmiş olabileceğini belirtti:

“400’den fazla tehlikeli Android ve iOS uygulaması bulduk. Bunlar, kullanım için Facebook şifrelerini istiyor. Bu konuyu Apple ve Google’a ilettik.”

Öte yandan risk yaratan uygulamalar arasında fotoğraf düzenleme uygulamaları, oyunlar ve sağlık uygulamalarının büyük çoğunlukta olduğu da kayıtlara geçti.

Apple, 400 riski uygulamadan 45’inin kendi platformlarında olduğunu ve kaldırıldığını açıklarken Google da bütün uygulamaları kaldırma kararı alındığını duyurdu.