McKinsey raporu: Metaverse, 2030’a kadar 5 trilyon dolarlık etki yaratacak

Yönetim danışmanlığı firması McKinsey & Company’nin raporuna göre metaverse, 2030’a kadar küresel ölçekte 5 trilyon dolarlık bir etki yaratabilir.

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Metaverse’i sanal gerçeklik teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak tanımlamak mümkün. Birçokları, bu evrende kişilerin, kendi temsilcileri olan üç boyutlu avatarlar yaratıp bunları kullanabileceğini tasavvur ediyor. Ama şimdilik bu yalnızca bir fikir olarak kaldığından, metaverse için üzerinde uzlaşılmış tek bir tanım yok. Son dönemde metaverse teknolojisinin internetin geleceği olduğunu düşünülürken, Facebook’un adını ‘Meta‘ olarak değiştirmesi bu alana ilgiyi daha da artırdı.

2021’de küresel ölçekte 57 milyar dolarlık yatırımın yapıldığı metaverse teknolojilerinin ve altyapılarının, 2022’nin ilk beş ayında 120 milyar dolardan fazla yatırım aldığı görülüyor.

McKinsey’in 3 bin 400’den fazla tüketici ve 450 üst düzey yöneticiyle yaptığı araştırmaya göre metaverse, 2030’a kadar küresel ölçekte 5 trilyon dolarlık bir etki yaratacak.

Dünya’nın haberine göre ankete katılan tüketicilerin üçte ikisi, özellikle insanlarla bağlantı kurma ve uzaktaki iş arkadaşlarıyla işbirliği yapma süreçlerinde metaverse’ü kullanmaktan heyecan duyduklarını belirtiyor. Anket sonuçları, bu platformda aktif olan tüketicilerin yüzde 79’unun burada bir şeyler satın aldığını gösteriyor.

Araştırma çerçevesinde görüşülen 450 üst düzey yöneticinin yüzde 95’i metaverse’ün endüstrileri üzerinde olumlu bir etkisi olacağını belirtiyor.

Konuyla ilgili McKinsey & Company Ortağı Pınar Gökler Özsavaşçı, “Burada yaşanan evrimsel bir süreç ve metaverse’ün uzun vadeli bir yatırım planı olarak ele alınması gerekiyor. Fırsatları keşfetmenin en iyi yoluysa iş liderlerinin bizzat metaverse kullanıcısı olmasından geçiyor” dedi.