Yakında imara açılır: Metaverse platformu The Sandbox yeni sezonunu başlattı

Kullanıcılarına metaverse deneyimi sunmaya çalışan The Sandbox (SAND), ‘Alpha Sezon 3’ü devreye soktu.

Fotoğraf: Sandbox/YouTube

Metaverse’i sanal gerçeklik teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak tanımlamak mümkün. Birçokları, bu evrende kişilerin, kendi temsilcileri olan üç boyutlu avatarlar yaratıp bunları kullanabileceğini tasavvur ediyor. Ama şimdilik bu yalnızca bir fikir olarak kaldığından, metaverse için üzerinde uzlaşılmış tek bir tanım yok. Son dönemde metaverse teknolojisinin internetin geleceği olduğunu düşünülürken, Facebook’un adını ‘Meta‘ olarak değiştirmesi bu alana ilgiyi daha da artırdı.

Bu ilgiyle birlikte fiziki dünyayı sanal ortama taşıyan metaverse üzerinden arsa satın almak popüler gündem konularından biri haline gelmişti.

Ünlü ABD’li rapçi Snoop Dogg’un Sandbox’la işbirliği sonrası kurulan ‘Snoopverse’ adındaki interaktif evrende, Dogg’un NFT malikanesine komşu olmak isteyen biri 450 bin dolara (8,2 milyon lira) sanal arazi almıştı.

Yine Sandbox’ın yarattığı başka bir sanal evrendeki mega yat için tam 650 bin dolar ödenmişti.

Kullanıcılara metaverse deneyimi sunmak isteyen Sandbox, şimdi de Alpha Sezon 3’ü çarşamba başlattı. Kapanışsa 1 Kasım’da.

Bu yeni sezonla birlikte toplamda 100 saatlik oyuna sahip 90 farklı metaverse deneyimi kullanıcıları bekliyor. Yeni sezon The Walking Dead dizisiyle Warner Music ve aralarında Snoop Dogg’un da bulunduğu 22 ünlü kişi ve markanın oyunlarını-içeriğini barındırıyor.

Şirket üçüncü sezonla birlikte 500 bin aktif kullanıcı barajını aşmayı planlıyor.

Yeni sezonun, ilk heyecanın ardından kriptodaki krizle birlikte unutulan metaverse dünyasına yeniden ilgi çekmesi planlanıyor.