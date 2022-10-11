Rusya, Meta’yı ‘terörist ve aşırılık yanlısı’ listesine ekledi

Rusya’nın finansal izleme ajansı Rosfinmonitoring, ABD’li teknoloji devi Meta’yı ‘terörist ve aşırılık yanlısı’ organizasyonlar listesine ekledi.

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Reuters’ın Rus haber ajanslarından aktardığına göre, Facebook, Instagram ve Whatsapp’ın sahibi Meta, Rusya’da martta ‘aşırılıkçı faaliyetlerden’ suçlu bulunmuştu. Meta, temyize başvurmuş ama mahkeme bunu reddetmişti. Meta’nın o zamanki avukatı Meta’nın aşırılık yanlısı faaliyetlerde bulunmadığını ve Rus düşmanlığına karşı olduğunu söylemişti.

Şirket, şimdi de finansal izleme ajansının ‘terörist ve aşırılık yanlısı’ organizasyonlar listesine eklendi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden kısa bir süre sonra sonra Facebook ve Instagram, Rus medya kuruluşlarına ‘ayrımcı davrandığı’ ve Ruslara karşı ‘şiddete çağırdığı’ iddiasıyla Rusya’da yasaklanmıştı.

Meta, engellenme kararından sonra Ukrayna’daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesaj ve gönderilere izin vermek üzere kurallarını esnetmişti.