Rusya Facebook ve Instagram’a kilit vurdu

Facebook ve Instagram Rusya’da yasaklandı.
Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya üç cepheden başlattığı işgal 26’ncı gününde.
Rus medya kuruluşlarına ‘ayrımcı davrandığı’ ve Ruslara karşı ‘şiddete çağırdığı’ iddiasıyla Facebook ve Instagram erişime engellenmişti.
Sputnik Türkçe’nin aktardığına göre mahkeme kararıyla Facebook ve Instagram’ın Rusya’daki faaliyetlerine getirilen yasak derhal yürürlüğe girecek.
Mahkeme heyeti, aynı şirkete ait WhatsApp uygulamasının yasaklanmasına yer olmadığına hükmetti.
Söz konusu şirketiler ABD’li Meta Platforms’a ait.