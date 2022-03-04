Rus televizyon kanalı RT, ABD’deki faaliyetlerini durduruyor

Rus devletinin yayın organı RT, ABD’deki faaliyetlerini durdurup çalışanlarını işten çıkarmaya karar verdi.
RT, ABD’deki çalışanlarına ‘öngörülemeyen kesintiler’ nedeniyle ülkedeki tüm operasyonlarını durduracağı konusunda bildiri gönderdi.
Washington, New York, Los Angeles ve Miami’de ofisleri bulunan RT, çalışanlarının işten çıkarılacağını ve personele iki aylık maaş ödeneceğini bildirdi.
RT America, ABD’de 2010 yılından bu yana yayın yapıyordu.
Google, RT’yi Avrupa’da engelleyeceğini duyurmuş, Avrupa Birliği de kanala kısıtlama getirmişti.