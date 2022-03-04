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Yaramazlara biraz batar!

Rus televizyon kanalı RT, ABD’deki faaliyetlerini durduruyor

Rus devletinin yayın organı RT, ABD’deki faaliyetlerini durdurup çalışanlarını işten çıkarmaya karar verdi.

Fotoğraf: Reuters

RT, ABD’deki çalışanlarına ‘öngörülemeyen kesintiler’ nedeniyle ülkedeki tüm operasyonlarını durduracağı konusunda bildiri gönderdi.


Washington, New York, Los Angeles ve Miami’de ofisleri bulunan RT, çalışanlarının işten çıkarılacağını ve personele iki aylık maaş ödeneceğini bildirdi.

RT America, ABD’de 2010 yılından bu yana yayın yapıyordu.

Google, RT’yi Avrupa’da engelleyeceğini duyurmuş, Avrupa Birliği de kanala kısıtlama getirmişti.

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Mutabakatı tek bir cümleyle tanımlamak istesem, şöyle derdim: Liberal anayasacılığın terminolojisiyle hazırlanmış, ancak belli başlı yaşamsal konularda ‘liberallikten’ de ürkmüş, metne başlarken eleştirdiği 1961 Anayasası’ndaki klasik parlamenter sistemi benimsemiş, her kesimin kabul edebileceği ilkelere de yer veren, temel hak ve özgürlükler konusunda olabildiğince genel ifadeler sarf eden sütten ağzı yanmışların hazırladığı bir metin.