Moskova’daki ofisini kapatan Spotify, RT ve Sputnik’e ait içerikleri kaldırdı

Spotify, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya’daki ofisini kapattı. Ayrıca şirket, RT ve Sputnik gibi medya kuruluşlarına ait içerikleri de kaldırdı.

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Avrupa Birliği dün benzeri görülmemiş bir kararla, Rusya devletinin kontrolündeki medya kuruluşları olan RT (Russia Today) ve Sputnik’i yasakladı. Yasak gerekçesi olarak da Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde sistematik dezenformasyon yapmasını gösterdi.

Bu karardan önce Twitter, Google, YouTube, Facebook, Instagram ve TikTok gibi platformlar da kendi yasaklarını getirmişti.

Şimdi de bir diğer adım Spotify’dan geldi. RT ve Sputnik içeriklerini kaldıran şirket, Rus hükümetine yakın gördüğü hesapların keşfedilebilirliğini de kısıtlıyor. Spotify, savaşın başlangıcından bu yana binlerce kişinin bu içerikleri dinlediğini söylüyor.

Moskova’daki ofisini kapatarak Rusya’daki ilgili yasaya uyum şartlarını da ihlal eden şirket, yaptırımlara uğrayabilir.

Ancak şirket yetkilileri, hizmetlerini sürdüreceklerini söylüyor.