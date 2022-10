Meta İnovasyon Buluşması: Metaverse 10 yıl içinde 1 milyar kişiye ulaşacak

Facebook ve Instagram’ın da içinde bulunduğu çatı şirketi Meta’yla kendini ‘dünya tasarımı yapan yaratıcılık odaklı global bir inisiyatif’ olarak tanımlayan xtopia’nın birlikte düzenlediği Meta İnovasyon Buluşması’nda metaverse’le ilgili öngörüler paylaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen buluşmada iş dünyasının, politika yapıcıların ve içerik üreticilerinin gelecek projeksiyonları metaverse’ün geleceği hakkında fikir verdi.

Danışmanlık şirketi Deloitte’un bu buluşma için hazırladığı ‘The Metaverse and its Potential for Türkiye’ (Metaverse ve Türkiye’de Potansiyeli) başlıklı raporda, İnternet’in geleceği olarak tanımlanan metaverse’ün sunduğu ekonomik, sosyal, kültürel fırsatlar paylaşıldı. Rapora göre, metaverse başarılı bir şekilde geliştirilirse, 2035 yılına kadar Türkiye ekonomisine 37,5 milyar dolar katkı sağlama potansiyeline sahip. Türkiye’de metaverse fırsatlarından faydalanması muhtemel kilit sektörler arasında; perakende ve e-ticaret, eğitim, kültür ve turizm, oyun ve e-spor geliyor.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş, metaverse’ün on yıl içerisinde 1 milyar kişiye ulaşacağını belirtti: “Önümüzdeki on yıl içinde küresel olarak 3 trilyon dolardan ve Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’de 360 milyar dolardan fazla değere sahip olabilecek bir potansiyelden bahsediyoruz. Biz de Meta olarak, Türkiye’nin metaverse’ü hızlıca benimsemesi ve bu alanda üretkenlik göstermesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

xtopia kurucusu Lalin Akalan ise, ‘Metaverse’ün bir ekosistem işi olduğunu’ söyledi: “Bu, insanlık tarihinin en büyük kolektif emeklerinden biri olabilir. Yeni kamusal alan olarak tanımlayabileceğimiz metaverse insanların karşılaştığı alan, bir etkileşim merkezi, ortaklaşa ekonominin öğesi ve sosyal yönüyle ortak bir dünyanın arabulucusu.”

Ancient Futures sergisi 14-30 Ekim arasında gezilebilecek

Arkeoloji Müzesi metaverse’de

Program kapsamındaki ikinci etkinlik, 14 Ekim Cuma günü Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleşecek. xtopia, gece için, müzede öne çıkan 20 eserin metaverse evreninde gezilmesini mümkün kılan Ancient Futures adlı bir sergi tasarladı.

Sergi 30 Ekim’e kadar gezilebilecek.