Meta duyurdu: Yapay zekayla yaratılan videolar geliyor

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın üst şirketi Meta, yapay zekayla üretilen yeni ‘text-to-video‘ (yazıdan videoya) teknolojisini duyurdu.

Midjourney, Dall-e gibi platformların kullanıcılara sundukları ‘text-to-image’ (yazıdan görsele) teknolojisini bir adım öteye taşıyan Meta, artık ‘text-to-video’ (yazıdan videoya) sisteminin kullanılabileceğini gösteren bir araştırma yayınladı.

Meta’nın makine öğrenme mühendislerinden oluşan bir ekip, ‘Make-A-Video’ (bir video yarat) adlı yeni bir sistemi tanıttı. Sistem sayesinde, kullanıcılar hayal ettikleri bir sahnenin birkaç kelime ile kaba bir tanımını yaparak, metinleriyle eşleşen ve yapay zekayla oluşturulan kısa bir videoya ulaşabilecekler.

Ayrıca, yapay zeka teknolojisiyle fotoğrafları hareketli görüntülere dönüştürmek de mümkün.

Paylaştığı Facebook gönderisinde çalışmayı ‘şaşırtıcı bir ilerleme‘ olarak nitelendiren Meta CEO’su Mark Zuckerberg, “video oluşturmak fotoğraflardan çok daha zor çünkü her pikseli doğru bir şekilde oluşturmanın ötesinde sistemin zaman içinde nasıl değişeceğini de tahmin etmesi gerekiyor” dedi.

Şimdilik beş saniyelik sessiz görüntüler oluşturabilen sistem henüz genel kullanıma açık değil.