Boğaziçi’nde toplu işe alım: Adaylara dini inancını anlamaya yönelik sorular

CANAN COŞKUN
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Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘kayyım’ rektörlerin kadrolarından oluşan personel alım komisyonunun geçen günlerdeki toplu işe alımda adaylara yönelttiği sorulara Diken ulaştı.
Adayların dini inançlarını anlamaya dair soruların yöneltidiği sözlü mülakat sonucunda 148 kişi işe alındı. İşe alınanlar arasında komisyon üyesini referans gösterip şimdiye kadar herhangi bir iş deneyimi olmayan kişiler de yer alıyor.
Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterliği, 29 Ağustos’ta başlayan sınavlarla 148 kişiyi işe aldı. İşe alımlardan sorumlu personel alım komisyonu, genel sekreter Hasan Fehmi Topal, genel sekreter yardımcısı Mustafa Candan, personel daire başkanı Akkız Duman, yapı işleri daire başkanı Soner Melih Kural ve öğrenci, mezun, akademik ve idari personelin kişisel bilgilerini izinsiz bir şekilde erişime açan ve 2014’te İzmir’deki yolsuzluk operasyonunun şüphelilerinden Faruk Yakaryılmaz’dan oluşuyordu.
Komisyon, 29 Ağustos’ta başlayan sınavları sözlü mülakat olarak düzenlemiş, adaylar kendilerine yöneltilecek soruları kurayla çekmişti. Sınav sonucunda 35 koruma ve güvenlik görevlisi, 12 temizlik personeli, dört bahçıvan, üç şoför, 70 büro personeli, yedi mühendis, 12 tekniker, beş de teknisyen alınmıştı. İşe alınanlar arasında personel alım komisyonunda yer alan Soner Melih Kural’ın kardeşi Umutcan Kural da yer alıyordu.
Komisyon üyesini referans gösterdiler
Sözlü mülakatı geçip Boğaziçi Üniversitesi’nde büro personeli olarak işe başlayan A.A.Ş. ve S.Ş., referans olarak personel alım komisyonu üyesi Mustafa Candan’ı gösterdi. Aynı üniversitenin aynı bölümünden mezun olan A.A.Ş. ve S.Ş.’nin iş tecrübesi de bulunmuyor. Üç ay süreyle ön büro elemanı olarak çalışan A.A.Ş.’nin KPSS puanı 55 iken, bir ay süreyle satış danışmanı olarak çalışan S.Ş.’nin KPSS puanı 71.
Referans gösterilen Mustafa Candan’ın bu kişiler için ricacı olduğu ve personel daire başkanına talimat verdiği, personel daire başkanının da bu talimata uygun kadro ilanına çıktığı belirtiliyor.
Candan, geçmişte Gülen cemaati yapılanmasının etkin olduğu Ankara’daki Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin müdür yardımcısıydı. Boğaziçi Üniversitesi’nde Eylül 2021’de çalışmaya başlayan Candan’ın üniversitenin sağladığı lojman gibi hizmetlerden yararlanmak isteyenlere Memur-Sen’e bağlı Eğitim Bir Sen üyesi olmayı telkin ettiği, işe yeni başlamış kişileri haber vermeksizin söz konusu sendikaya üye yaptığı belirtiliyor.
Adaylara yöneltilen sorular
Normal şartlar altında, sözlü mülakatın sonucuna ilişkin bir puanlama yayımlanması gerekiyordu, ama bununla ilgili herhangi bir sonuç da yayımlanmadı. Adaylara yöneltilen sorular şöyle:
- Seni bu işe neden kabul etmeliyiz?
- Hangi yönlerini zayıf bulup hangi yönlerini eleştiriyorsun?
- Hangi yönlerin kuvvetli ve kendini hangi yönlerden takdir edersin?
- Hangi tür kitapları okursun? Toplumumuzda sence yetişkinler arasında ne tür kitaplar en çok tercih ediliyor?
- Başvurusunu yaptığın meslek hakkında neler biliyorsun?
- Bu meslekte sence seni en çok zorlayacak faktörler neler olacaktır?
- Bu meslekte neler yaptığında doyuma ulaşmış olduğunu hissedeceksin?
- Bir iş ortamında mutlaka bulunması gereken nitelikler nelerdir? Sen bu nitelikleri ne ölçüde sağlayabilir ve iş ortamına katkı sunabilirsin?
- Neden bu işi istiyorsun ve hangi zorluklarla karşılaşırsan bu işten vazgeçmek istersin?
- İş arkadaşlarında tahammül edemeyeceğin özellikler neler olur?
- İş arkadaşların ne yapıyor olsaydı o gün verimsiz ve işe katkı sağlamamış olduklarını düşünürdün?
- İş arkadaşlarının cinsiyeti, milliyeti, dini inancı ve o inancı yaşayış şekli hangi noktada iş ortamı için ve senin için kabul edilir olmaktan çıkar?
- İş ortamında özel hayattan bahsedilmesi sence işleri aksatır mı yoksa iş ortamındaki bağlılığı ve samimiyeti arttırır mı?
- İş ortamında dini inancı gereği ibadetini yerine getirmek isteyen bir kişi senin için çalışma süresinden kaçıp işleri aksattığı anlamına gelir mi? Neden?
- Milli ve dini değerleri yüzünden birbiriyle tartışan iş arkadaşlarına sen nasıl müdahale edersin?
- Sahip olduğun hangi değiştirilemez yönlerin senin için gurur verici? Ve bu yönlerinden hangilerini değiştirmek isterdin?
- İş arkadaşların seni nasıl tanımlardı? Hangi kişisel özelliklerini severlerdi ve hangi özelliklerinden dolayı olumsuz yorum alırdın?
- Yurt dışında bu işi yapsaydın orada hangi açılardan zorlanırdın?
- Toplumsal olarak hangi yönlerimizi eksik ve hatalı buluyorsun?
- Toplumdaki kutuplaşmanın iş hayatına etkisi nedir? Bu kutuplaşma sence neden oluyor?
- Hayalindeki iş arkadaşlarının sahip olması gereken özelliklerden 15 tanesini sayar mısın?
- Hayalindeki iş ortamında olması gereken 10 niteliği ve olmaması gereken uygunsuz kaçabilecek 10 niteliği sayar mısın?
- Bu işi gelecekte yapıyor olsaydın neler değişmiş ve ne tür teknolojik ilerlemelerle bu işi yapıyor olurdun sence?
- Bu işi 200 yıl önce yapıyor olsaydın işte en çok zorlanacağın noktalar neler olurdu? Nasıl değerlere sahip iş arkadaşların olurdu? Sen bu değerleri taşıyabilir miydin yoksa günümüzdeki gibi değerler konusunda yüklerden biraz daha kurtulmuş olmak mı tercihin olurdu?