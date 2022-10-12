Boğaziçi’nde toplu işe alım: Adaylara dini inancını anlamaya yönelik sorular

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘kayyım’ rektörlerin kadrolarından oluşan personel alım komisyonunun geçen günlerdeki toplu işe alımda adaylara yönelttiği sorulara Diken ulaştı.

Adayların dini inançlarını anlamaya dair soruların yöneltidiği sözlü mülakat sonucunda 148 kişi işe alındı. İşe alınanlar arasında komisyon üyesini referans gösterip şimdiye kadar herhangi bir iş deneyimi olmayan kişiler de yer alıyor.

Fotoğraf: AA

Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterliği, 29 Ağustos’ta başlayan sınavlarla 148 kişiyi işe aldı. İşe alımlardan sorumlu personel alım komisyonu, genel sekreter Hasan Fehmi Topal, genel sekreter yardımcısı Mustafa Candan, personel daire başkanı Akkız Duman, yapı işleri daire başkanı Soner Melih Kural ve öğrenci, mezun, akademik ve idari personelin kişisel bilgilerini izinsiz bir şekilde erişime açan ve 2014’te İzmir’deki yolsuzluk operasyonunun şüphelilerinden Faruk Yakaryılmaz’dan oluşuyordu.

Komisyon, 29 Ağustos’ta başlayan sınavları sözlü mülakat olarak düzenlemiş, adaylar kendilerine yöneltilecek soruları kurayla çekmişti. Sınav sonucunda 35 koruma ve güvenlik görevlisi, 12 temizlik personeli, dört bahçıvan, üç şoför, 70 büro personeli, yedi mühendis, 12 tekniker, beş de teknisyen alınmıştı. İşe alınanlar arasında personel alım komisyonunda yer alan Soner Melih Kural’ın kardeşi Umutcan Kural da yer alıyordu.

Komisyon üyesini referans gösterdiler

Sözlü mülakatı geçip Boğaziçi Üniversitesi’nde büro personeli olarak işe başlayan A.A.Ş. ve S.Ş., referans olarak personel alım komisyonu üyesi Mustafa Candan’ı gösterdi. Aynı üniversitenin aynı bölümünden mezun olan A.A.Ş. ve S.Ş.’nin iş tecrübesi de bulunmuyor. Üç ay süreyle ön büro elemanı olarak çalışan A.A.Ş.’nin KPSS puanı 55 iken, bir ay süreyle satış danışmanı olarak çalışan S.Ş.’nin KPSS puanı 71.

Referans gösterilen Mustafa Candan’ın bu kişiler için ricacı olduğu ve personel daire başkanına talimat verdiği, personel daire başkanının da bu talimata uygun kadro ilanına çıktığı belirtiliyor.

Candan, geçmişte Gülen cemaati yapılanmasının etkin olduğu Ankara’daki Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin müdür yardımcısıydı. Boğaziçi Üniversitesi’nde Eylül 2021’de çalışmaya başlayan Candan’ın üniversitenin sağladığı lojman gibi hizmetlerden yararlanmak isteyenlere Memur-Sen’e bağlı Eğitim Bir Sen üyesi olmayı telkin ettiği, işe yeni başlamış kişileri haber vermeksizin söz konusu sendikaya üye yaptığı belirtiliyor.

Adaylara yöneltilen sorular

Normal şartlar altında, sözlü mülakatın sonucuna ilişkin bir puanlama yayımlanması gerekiyordu, ama bununla ilgili herhangi bir sonuç da yayımlanmadı. Adaylara yöneltilen sorular şöyle: