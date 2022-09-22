Boğaziçi’nde personel alım komisyonu, komisyon üyesinin kardeşini işe aldı

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘kayyım rektör’lerin kadrolarından oluşan üniversite genel sekreterliği, 29 Ağustos’ta başlayan sınavlarla 148 kişiyi işe aldı. İşe alınanlar arasında personel alım komisyonunda yer alan Yapı İşleri Daire Başkanı Soner Melih Kural’ın kardeşi Umutcan Kural da yer alıyor. Komisyon, 140 kişiyi daha işe alacak.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne atadığı ‘kayyım rektör’ Naci İnci yönetimi, üniversitede uzun yıllardır ders veren 16 akademisyeni uzaklaştırdıktan sonra yeni bir toplu işe alımla gündeme gelmişti. İşe alımların başı personel alım komisyonu, genel sekreter Hasan Fehmi Topal, genel sekreter yardımcısı Mustafa Candan, personel daire başkanı Akkız Duman, Yapı İşleri Daire Başkanı Soner Melih Kural ile öğrenci, mezun, akademik ve idari personelin kişisel bilgilerini izinsiz bir şekilde erişime açan ve 2014’te İzmir’deki yolsuzluk operasyonunun şüphelilerinden Faruk Yakaryılmaz’dan oluşuyordu.

Soruları bilenler atanmadı

Komisyon, 29 Ağustos’ta başlayan sınavları sözlü mülakat olarak düzenledi. Adaylar kendilerine yöneltilecek soruları kurayla çekti. Sınavların sesli olarak kayda alınacağı edinilen bilgiler arasındaydı, ancak adayların cevaplarının ne sesli ne de görüntülü olarak kayda alındığı belirtiliyor. Sınavdan elenenlere de herhangi bir gerekçe açıklanmadı. Mülakatta dört sorunun hepsini bildiği halde atanmayan kişiler de bulunuyor.

Sınav sonucunda 35 koruma ve güvenlik görevlisi, 12 temizlik personeli, dört bahçıvan, üç şoför, 70 büro personeli, yedi mühendis, 12 tekniker, beş de teknisyen alındı.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim-Sen Temsilciliği’nin verdiği bilgiye göre, üniversitede koruma güvenlik ve özel güvenlik olarak yaklaşık 200 kişi çalışıyor.

‘Eleman’dı mühendis oldu

Sınavı geçip ataması yapılanlar arasında Yapı İşleri Daire Başkanı Soner Melih Kural’ın kardeşi Umutcan Kural da yer alıyor. Çevre mühendisi olarak işe alınan Kural, İstanbul Kalkınma Ajansı’nda (İSTKA) istihdam edildi. İSTKA’nın desteklediği yosun laboratuvarında mühendis olarak işe alınan Kural, sınava girmeden önce de bu projede eleman olarak çalışıyordu.

Kamuoyu, yosun laboratuvarından daha önce Naci İnci aracılığıyla haberdar olmuştu. İnci’nin şikayetiyle tutuklanan ve 94 gün cezaevinde tutulan öğrenciler Berke Gök ve Perit Özen’in aralarında bulunduğu 12 öğrencinin yargılandığı davada mahkeme 10 Ocak’ta avukatlara ve öğrencilere haber vermeden şikayetçilere özel bir duruşma düzenlemişti. İnci, bu duruşmada, “Duruşma günü üniversitemiz tarafından kurulan Yosun Laboratuvarı’nın açılış töreni vardı. Bu sebeple duruşmaya iştirak edemedim” demişti.

Kardeşinin mülakatında yokmuş

Diken, personel alım komisyonu üyesi Yapı İşleri Daire Başkanı Soner Melih Kural’a ulaşarak kardeşinin işe alınmasını sordu. Kural, kardeşinin mülakatında bulunmadığını söyledi.

140 kişi daha alınacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 18 Eylül’de yayınladığı işe alım ilanıyla 140 sözleşmeli personel daha alınacağını duyurdu. Buna göre, 60 temizlik personeli, 41 büro personeli, 30 koruma ve güvenlik görevlisi, sekiz bahçıvan ve bir şoför alınacak.