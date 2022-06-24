‘Boğaziçililerin bilgilerini erişime açan rüşvet şüphelisi müdür’ haberimize sansür!

Diken’in Boğaziçi Üniversitesi’nde kişisel bilgilere erişim izni veren Bilgi İşlem Daire Başkanı Faruk Yakaryılmaz’ın 2014’te İzmir’deki bir rüşvet operasyonunun şüphelisi olduğunu ortaya çıkaran haberine sansür geldi. Haber akşam 8’de yayından kaldırılacak.

Görsel: Arşiv

Canan Coşkun imzalı haberde Boğaziçi Üniversitesi’nde dört akademisyenin kişisel bilgilere erişim izni verildiğini ortaya çıkardığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na Üsküdar Belediyesi’nden getirilen Faruk Yakaryılmaz’ın İzmir’de ‘imbat dalgası’ ismiyle Liman İşletmeleri’ne düzenlenen operasyonda 10 Ocak 2014’te tutuklandığı yazıyordu.

Haberde bu soruşturmanın 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından hemen sonra açıldığı yazıyordu.

Soruşturmada görevli Mali Suçlarla Mücadele şube müdürü Bora Köprülü, operasyonun durdurulması için dönemin valisi Mustafa Toprak ve dönemin Emniyet müdürü Ali Bilkay’ın kendisiyle telefon konuşmalarını kaydedip savcılığa verdiği gerekçesiyle açığa alındığı kaydedilmişti. Soruşturmanın şüphelileri arasında yer alan Yakaryılmaz da 24 Mart 2014’te de yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildiği aktarılmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün talebiyle 18 Haziran tarihinde yayınlanan haberin İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kaldırılmasına karar verildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün talebi ile @canancoskun'un @DikenComTr'de 18 Haziran tarihinde yayınlanan haberinin İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile kaldırılmasına karar verilmiş. Haber 4 saat içinde kaldırılacak ve sansürlenecek. https://t.co/EmY0MP8SV0 — Yaman Akdeniz (@cyberrights) June 24, 2022

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi’nde görevli dört akademisyen iktidar yanlısı gazeteler tarafından fotoğrafları kullanılarak hedef gösterilmişti. Haberlerde akademisyenlerin ‘Bilgi İşlem Merkezi’ni (BİM) basarak bazı evrakları gasp ettiği’ iddia edilmişti.

Bilgi Teknolojileri Kurulu üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, yazılanların aksine merkeze bir bilgi güvenliği zaafiyeti duyumu aldıkları için gittiklerini söylemişti. Tuğcu’nun aktarımına göre bir firmaya akademik personel, idari personel, öğrenci ve mezunların kişisel bilgilerini de barındıran dört veritabanına erişim hakkı verilmişti. Bir diğer firma da BİM’deki sunucuların yönetici şifresini istemişti.

Söz konusu güvenlik açığını tespit eden akademisyenler kurul olarak riskleri Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne anlatmak istedi ancak rektörlük buna izin vermedi.

Kurul üyeleri, 10 Haziran Cuma günü öğleden sonra hiçbir haber verilmeksizin rektörlük tarafından görevden alındı, ardından kurul lağvedildi.

AKP’lilerle ilişkiler de yazılmıştı

Haberde ayrıca Boğaziçili öğrenci, mezun, akademisyen ve idari personelin kişisel bilgilerine izinsiz erişim izni verilen şirketlerin Beyaz.net, KCA Danışmanlık ve Eurosis Consulting isimli firmalar olduğu yazıyordu. beyaz.net isimli siber güvenlik firmasının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin hazırladığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi danışmanlık ihalesini yaklaşık 700 bin TL’ye aldığı edinilen bilgiler arasında olduğu kaydedilmişti.

Firmanın Üsküdar Belediyesi ve Faruk Yakaryılmaz’la ilişkisi bulunduğu aktarılırken. Faruk Yakaryılmaz’ın, açık kaynaklarda Bilişim İnovasyon Derneği’nin (BİD) kurucu üyesi olduğunu söylediği de yazılmıştı. beyaz.net’in CEO’su Fatih Zeyveli, aynı zamanda bu derneğin başkanı ve AKP Milletvekili İffet Polat, AKP’li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya derneğin öne çıkan üyeleri arasında olduğu da aktarılmıştı.

Haberde, dernek ile Üsküdar Belediyesi arasındaki ilişki de Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in 5 Ocak 2018 tarihli Twitter paylaşımından anlaşıldığı, derneğin Üsküdar Belediyesi ile ortak düzenlediği etkinlikte çekilen fotoğrafta Faruk Yakaryılmaz, AKP Milletvekili İffet Polat, Fatih Zeyveli ve Fatma Betül Sayan Kaya’nın görüldüğü de yazıyordu.

Faruk Yakaryılmaz karede en solda duruyor.

Haberde Bilişim ve İnovasyon Derneği’nin başka bir AKP’li dernek olan Boğaziçi Üniversiteliler Derneği’yle (BURA) de yakın ilişkileri olduğu da yazılmıştı. Bilişim ve İnovasyon Derneği’nin Twitter paylaşımından BURA üyesi olan ve aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır’la da görüştükleri görüldüğü aktarılmıştı. Aynı karede üniversiteden danışmanlık ihalesi alan beyaz.net’in CEO’su Zeyveli’yi de görmek mümkün. Söz konusu paylaşımda Kaçır’la bilişim sektörüyle ilgili görüş ve düşüncelerin paylaşıldığının belirtildiği kaydedilmişti.