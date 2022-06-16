Hedef gösterilen dört Boğaziçili akademisyen okuldan uzaklaştırıldı

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’nde görevli dört akademisyen iktidar yanlısı Sabah, A Haber, Takvim ve Yeni Şafak gazeteleri tarafından hedef gösterildikten sonra bugün rektörlük tarafından üç ay süreyle üniversiteden uzaklaştırıldı.

Fotoğraf: Ahmet Emre

Mezun, öğrenci, akademisyen ve idari personelin kişisel bilgilerine onaysız erişim izni tespit eden dört akademisyenden Prof. Dr. Tuna Tuğcu “Biz görevimizin gereğini yaptık” dedi.

Diken’e konuşan Prof. Tuğcu, rektörlüğün kararının bugün kendilerine tebliğ edildiğini söyledi. Savunmalarının alınmadığını da ekleyen Tuğcu “Söylediğimiz her şey doğrudur. Utanılacak hiçbir şey yapmadık ve çocuklarımızın yüzüne gururla bakabiliyoruz” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi’nde görevli dört akademisyen iktidar yanlısı gazeteler tarafından fotoğrafları kullanılarak hedef gösterilmişti. Haberlerde akademisyenlerin ‘Bilgi İşlem Merkezi’ni (BİM) basarak bazı evrakları gasp ettiği’ iddia edilmişti.

Bilgi Teknolojileri Kurulu üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, yazılanların aksine merkeze bir bilgi güvenliği zaafiyeti duyumu aldıkları için gittiklerini söylemişti. Tuğcu’nun aktarımına göre bir firmaya akademik personel, idari personel, öğrenci ve mezunların kişisel bilgilerini de barındıran dört veritabanına erişim hakkı verilmişti. Bir diğer firma da BİM’deki sunucuların yönetici şifresini istemişti.

Söz konusu güvenlik açığını tespit eden akademisyenler kurul olarak riskleri Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne anlatmak istedi ancak rektörlük buna izin vermedi.

Kurul üyeleri, 10 Haziran Cuma günü öğleden sonra hiçbir haber verilmeksizin rektörlük tarafından görevden alındı, ardından kurul lağvedildi.

Kayyım rektör Naci İnci, bugün Twitter hesabından söz konusu güvenlik açığıyla ilgili şunları dedi: