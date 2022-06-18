Boğaziçililerin bilgilerini erişime açan müdür rüşvet operasyonu şüphelisi çıktı

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’nde dört akademisyenin kişisel bilgilere erişim izni verildiğini ortaya çıkardığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na Üsküdar Belediyesi’nden getirilen Faruk Yakaryılmaz’ın 2014’te İzmir’deki bir rüşvet operasyonunun şüphelisi olduğu ortaya çıktı. ‘Rüşvet almak ve vermek’ suçlamasıyla tutuklanan Yakaryılmaz üç ay hapiste kaldıktan sonra tahliye edilmiş.

Görsel: Arşiv

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi (BİM) müdürlüğüne Üsküdar Belediyesi’nden getirilen Faruk Yakaryılmaz, İzmir’de ‘imbat dalgası’ ismiyle Liman İşletmeleri’ne düzenlenen operasyonda 10 Ocak 2014’te tutuklanmış.

Bu soruşturma 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından hemen sonra açılmıştı. Soruşturmada görevli Mali Suçlarla Mücadele şube müdürü Bora Köprülü, operasyonun durdurulması için dönemin valisi Mustafa Toprak ve dönemin Emniyet müdürü Ali Bilkay’ın kendisiyle telefon konuşmalarını kaydedip savcılığa verdiği gerekçesiyle açığa alınmıştı. Soruşturmanın şüphelileri arasında yer alan Yakaryılmaz da 24 Mart 2014’te de yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş.

İhaleler açtı

Yakaryılmaz, bu aşamadan sonra kısa süreliğine TÜBİTAK’ta çalışmış. Buradan sonra da Üsküdar Belediyesi’nde çalışmaya başlamış.

Nisan 2022’de Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndaki görevine getirilen Yakaryılmaz, burada eleman alımı ve hizmet alımı ihaleleri açmıştı. Hizmet alımı kapsamında bir firmaya akademik personel, idari personel, öğrenci ve mezunların kişisel bilgilerini de barındıran dört veritabanına erişim hakkı verilmişti. Bir diğer firma da BİM’deki sunucuların yönetici şifresini istemişti.

Bilgi İşlem Merkezi’nde bir güvenlik zaafiyeti olduğu duyumunu alan Bilgi Teknolojileri Kurulu üyesi dört akademisyen 10 Haziran Cuma merkeze gitmiş ve güvenlik açığını tespit etmişti. Akademisyenler iktidar yanlısı Sabah, A Haber, Takvim ve Yeni Şafak gazeteleri tarafından hedef gösterilmiş, önceki gün de rektörlük tarafından üç ay süreyle üniversiteden uzaklaştırılmıştı.

Yakaryılmaz’ın eleman alımı ihalesi kapsamında da Eyüp Belediyesi’nden bir kişiyi işe aldığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

AKP’lilerin başka bir derneği devrede

Boğaziçili öğrenci, mezun, akademisyen ve idari personelin kişisel bilgilerine izinsiz erişim izni verilen şirketlerse Beyaz.net, KCA Danışmanlık ve Eurosis Consulting isimli firmalar. beyaz.net isimli siber güvenlik firmasının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin hazırladığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi danışmanlık ihalesini yaklaşık 700 bin TL’ye aldığı edinilen bilgiler arasında.

Firmanın Üsküdar Belediyesi ve Faruk Yakaryılmaz’la ilişkisi bulunuyor. Faruk Yakaryılmaz, açık kaynaklarda Bilişim İnovasyon Derneği’nin (BİD) kurucu üyesi olduğunu söylemişti. beyaz.net’in CEO’su Fatih Zeyveli, aynı zamanda bu derneğin başkanı. AKP Milletvekili İffet Polat, AKP’li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya derneğin öne çıkan üyeleri arasında.

Dernek ile Üsküdar Belediyesi arasındaki ilişki de Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in 5 Ocak 2018 tarihli Twitter paylaşımından anlaşılıyor. Derneğin Üsküdar Belediyesi ile ortak düzenlediği etkinlikte çekilen fotoğrafta Faruk Yakaryılmaz, AKP Milletvekili İffet Polat, Fatih Zeyveli ve Fatma Betül Sayan Kaya’yı görmek mümkün.

Faruk Yakaryılmaz karede en solda duruyor.

Bilişim ve İnovasyon Derneği’nin başka bir AKP’li dernek olan Boğaziçi Üniversiteliler Derneği’yle (BURA) de yakın ilişkileri var. Bilişim ve İnovasyon Derneği’nin Twitter paylaşımından BURA üyesi olan ve aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır’la da görüştükleri görülüyor. Aynı karede üniversiteden danışmanlık ihalesi alan beyaz.net’in CEO’su Zeyveli’yi de görmek mümkün. Söz konusu paylaşımda Kaçır’la bilişim sektörüyle ilgili görüş ve düşüncelerin paylaşıldığı belirtiliyor.

Faruk Yakaryılmaz karede en solda duruyor.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi’nde görevli dört akademisyen iktidar yanlısı gazeteler tarafından fotoğrafları kullanılarak hedef gösterilmişti. Haberlerde akademisyenlerin ‘Bilgi İşlem Merkezi’ni (BİM) basarak bazı evrakları gasp ettiği’ iddia edilmişti.

Bilgi Teknolojileri Kurulu üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, yazılanların aksine merkeze bir bilgi güvenliği zaafiyeti duyumu aldıkları için gittiklerini söylemişti. Tuğcu’nun aktarımına göre bir firmaya akademik personel, idari personel, öğrenci ve mezunların kişisel bilgilerini de barındıran dört veritabanına erişim hakkı verilmişti. Bir diğer firma da BİM’deki sunucuların yönetici şifresini istemişti.

Söz konusu güvenlik açığını tespit eden akademisyenler kurul olarak riskleri Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne anlatmak istedi ancak rektörlük buna izin vermedi.

Kurul üyeleri, 10 Haziran Cuma günü öğleden sonra hiçbir haber verilmeksizin rektörlük tarafından görevden alındı, ardından kurul lağvedildi.