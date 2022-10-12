Analog tutkunları buraya: Kadıköy Plak Günleri başlıyor

Türkiye’nin geniş katılımlı analog müzik buluşması Kadıköy Plak Günleri, 15-16 Ekim tarihlerinde Kadıköy Belediye bahçesinde başlıyor. Bu yıl plaklar asırlık bestelerin üstadı Kemanî Tatyos Efendi anısına dönecek.

Sayısız sanatçı tarafından icra edilen ‘Gamzedeyim Deva Bulmam’ parçasının bestecisi Kemanî Tatyos Efendi’nin anılacağı etkinlikte müzik tutkunlarını da unutulmaz anlar bekliyor.

İki gün boyunca sürecek programda İstanbul’un birçok noktasından plak dükkânı sahipleri stantlarını açacak ve plak koleksiyonerleriyle müdavimlerine keyifli bir buluşma yaşatacak. Etkinlik, saat 12.00’de müzik şöleniyle başlayacak, söyleşi, imza günü ve dj performanslarıyla devam edecek. Program ikinci gün akşam Gaye Su Akyol konseriyle son bulacak.

15 Ekim Cumartesi

12.00 Açılış

14.00 Dj Persormans / Volkan Judocu

16.00 Söyleşi “Asırlık Bestelerin Üstadı Kemani Tatyor Efendi Anısına”

Konuşmacılar; Araştırmacı İncila Bertuğ ve Koleksiyoner İbrahim Can Çavşak

17.30 Dj Persormans Salih Karagöz / Rainbow45 Records

18.00 İmza Günü “Kana Kana”

18.30 Dj Persormans / Eren Şenkardeş

20.00 Dj Persormans /Londra’dan My Analog Journal

22.00 Yarın görüşmek üzere

16 Ekim Pazar

12.00 Dj Talk; Agos Çekmen’le Plak Hikayeleri

14.00 Dj Performans / Kenan Kocaaslan

16.00 Dj Performans / Zozo

18.00 Dj Performans / Debora İpekel

20.00 Konser / Gaye Su Akyol “Sayfiye Havası”

23.00 Seneye görüşmek üzere