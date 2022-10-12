Elon Musk’tan ‘yanmış saç kokulu’ parfüm

Teknoloji dünyasında yaptıkları ve enteresan twitter paylaşımlarıyla adından söz ettiren Elon Musk bu sefer parfüm işine girdi. Markası The Boring Company’nin ürettiği parfüm kullanıcılara ‘kavrulmuş saç gibi’ kokmayı vadediyor.

Görsel: The Boring Company / Reuters



Tasarımı, üzerinde yakut benzeri bir değerli taş bulunan kırmızı bir şişe olan parfüm, çok yaratıcı bir tasarıma sahip olmasa da yanmış keratanin kokusuyla dikkat çekiyor.

The Boring Company’nin web sitesi üzerinden satılan ve satış fiyatı 100 dolar (1858 TL) olan ‘Burnt Hair’ın, ne ‘şüpheli ismi’ ne de yüksek fiyat etiketi Musk’ın hayran kitlesini caydırmaya yetmiyor.

10,000 bottles of Burnt Hair sold! — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2022

Parfümü “Dünyanın en güzel kokusu!” olarak nitelendiren Elon Musk, Twitter’da 10 binden fazla şişenin satıldığını paylaştı. Bu da toplam bir milyon dolar (18 milyon 588 bin TL) yapıyor.